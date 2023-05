LaLiga pierde gol

En pocos años, la liga española ha perdido a 'cracks' como Luis Suárez, Neymar, Cristiano, Bale o Isak LaLiga ha visto cómo el 'Pichichi', tras Messi, Cristiano y Suárez, vuelve a situarse en torno a los 20/25 goles

En la temporada 2015-2016, en la Liga se desató una lucha tremenda para ser el 'Pichichi'. Messi, Luis Suárez y Neymar goleaban a su antojo formando una de las tripletas atacantes más letales de la historia, mientras que en Madrid Cristiano, Benzema y Bale hacían de las suyas, en un tridente que dio enormes alegrías a la afición blanca tanto en Europa (sobre todo), como en España.

Aquella batalla terminó saldándose con Luis Suárez llevándose el trofeo (40 goles), por delante de Cristiano (35), Messi (26), Neymar (24), Benzema (24), Griezmann (22) y Bale (19). Hoy, cualquiera de los otros seis que no ganó el 'Pichichi' tendría muchas posibilidades de acabar como el gran cañonero de la Liga Santander.

Así ha sido el bajón de gol que ha vivido la competición en las últimas semanas. De esos siete magníficos que veían la portería rival con facilidad, tan solo quedan los dos franceses. El resto, por distintas razones, ya están muy lejos de España y tan solo Leo Messi parece que tiene opciones de volver.

De este modo, del Pichichi de 40 goles de Luis Suárez en la 15-16 hemos pasado a los 23 que lleva actualmente Lewandowski a falta de dos jornadas por disputarse. La diferencia es abismal, pero sobre todo lo que más han bajado son sus perseguidores. Benzema (18), Joselu (16) y Muriqi (14) son los rivales que tiene el polaco a día de hoy para conquistar el trofeo. No parece que nadie vaya a discutírselo.

La panorámica deja un escenario claro: la Liga Santander no solo ha perdido goles (se marcan menos que en temporadas anteriores), sino que ha perdido grandes goleadores y apenas ha sabido substituirlos. Solo ha venido Lewandowski. Vinicius no es Cristiano, igual que Raphinha no es Messi. Ahora la realidad es bien distinta y los 'cracks' no son los de entonces. Se ha pasado de los Messi, Cristiano, Neymar y compañía a Enes Ünal, Muriqi o Joselu.