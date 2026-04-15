LaLiga, en peligro: arañazo de Alemania a España en la carrera por la quinta plaza extra en Champions

La situación de LaLiga y de la Bundesliga en competiciones europeas preocupa y mucho en varios clubs tanto de España como de Alemania. En juego hay ni más ni menos que la famosa quinta plaza extra en Champions de cara a la próxima temporada, esa que España podría dejar escapar tras unos decepcionantes cuartos de final. LaLiga mantiene su pelea con Alemania, que cuenta en Europa con Bayern, Friburgo y Mainz. Mientras, la competición española ha perdido de una tacada a Barça y Real Madrid.

Lo único que estaba claro antes de comenzar los cuartos de final era que España iba a quedarse sí o sí con un participante menos, por el duelo fratricida entre Atlético de Madrid y FC Barcelona. Finalmente fueron los de Hansi Flick los que quedaron eliminados de la Champions, en un partido que, no obstante, supuso una doble recompensa para LaLiga. La competición española sumó los puntos por victoria de los azulgranas y el bonus por clasificación de los rojiblancos.

Tras la ida, lo tenía muy complicado el Real Madrid para superar al Bayern, en un duelo más que directo entre España y Alemania, como también lo es el Celta-Friburgo que debe disputarse este mismo jueves tras el 3-0 de la ida favorable a los germanos. Era una misión prácticamente imposible la de Arbeloa y así lo demostró el cuadro bávaro. Los alemanes no solo se clasificaron para semifinales, sino que además dejaron en la cuneta a un club español e incluso sumaron puntos extra por la victoria en el último minuto en el Allianz Arena.

En estos momentos y tras concluir los cuartos en la Champions League, España suma 21,343 puntos de coeficiente UEFA y mantiene una ventaja de 0,558 unidades con Alemania, que le pisa los talones con 20,785 puntos.

A falta de la disputa de los cuartos de la Europa League y de la Conference, España cuenta únicamente con cuatro participantes de ocho posibles, con el Celta muy hundido y con el Betis todavía con los deberes por hacer. Solo el Rayo parece tener encarrilada su clasificación. Paralelamente, el Friburgo tiene todas las papeletas para seguir adelante, igual que el Mainz.

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Cabe recordar, además, que los puntos de los equipos españoles valen menos que los de los alemanes, puesto que esta temporada 25/26 llegaron a participar de inicio en competiciones europeas un total de ocho clubes de LaLiga por siete de la Bundesliga.