LaLiga interviene 35 sitios en Francia donde se retransmitía fútbol pirata

LaLiga ha intervenido 35 sitios en Francia que emitían sus partidos de manera ilegal, tras una resolución del Tribunal Judicial de París que amplía el perímetro de actuación en el país galo.

El tribunal ha validado un enfoque que alcanza a todo el ecosistema técnico que hace posible la piratería para actuar no solo contra la web visible, sino contra la arquitectura digital que permite el acceso ilícito, su ocultación y su persistencia.

BeIN Sports France ha desempeñado un rol clave para este avance ya que como titular exclusivo de los derechos de la competición en Francia, ha podido articular la defensa local de esos derechos y dotar de plena eficacia al procedimiento en el mercado francés.

“Estas resoluciones representan un avance muy importante porque extienden la protección a todo el ecosistema técnico sobre el que hoy se apoya la piratería. La lucha contra el fraude audiovisual debe crecer por medio de la colaboración, como ha sido este caso con beIN Sports France, que ha sido clave para articular una defensa sólida y eficaz en el mercado francés”, destacó Javier Tebas, presidente de LaLiga.

Entre los más damnificados tras esta resolución se encuentra Cloudflare debido a la amplitud de sus servicios afectados así como otras entidades como Google Public DNS, Quad9, NordVPN, Surfshark, CyberGhost, ExpressVPN o Proton VPN.