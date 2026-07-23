LALIGA
LaLiga impulsa un operación en Latinoamérica contra la piratería audiovisual
La operación 'Tarjeta Roja' ha inhabilitado más de 1.800 dominios y direcciones electrónicas en Latinoamérica para combatir la distribución ilegal de contenidos audiovisuales
EFE
LaLiga ha participado en una operación coordinada entre varios países contra redes dedicadas a la piratería audiovisual durante el reciente Mundial, que bloqueó más de 1.800 dominios y direcciones electrónicas en Latinoamérica, según confirmó este jueves la entidad.
La operación, denominada “Tarjeta Roja”, fue liderada en Colombia por la Fiscalía General de la Nación, en colaboración con fiscalías, ministerios públicos y agencias de investigación de distintos países, y respaldada por entidades del sector privado como LaLiga.
Según informó esta en un comunicado, la intervención permitió en Colombia el bloqueo de 1.140 dominios y URL utilizados para retransmitir sin autorización eventos deportivos y, a nivel regional, la cifra ascendió a 1.840 dominios inhabilitados por distribución ilegal de contenidos audiovisuales.
Las autoridades identificaron a 15 personas que participaron en conductas relacionadas con falsificaciones, comercialización irregular de señales de video y vulneración de derechos de propiedad intelectual.
LaLiga destacó que su participación se enmarca en su estrategia global para proteger el valor de las competiciones deportivas, los derechos audiovisuales y a los operadores que invierten legalmente en la retransmisión de contenidos, y “refuerza su compromiso en América Latina contra la piratería audiovisual y la protección del ecosistema deportivo legal”.
“La operación ‘Tarjeta Roja’ demuestra la importancia de la cooperación entre autoridades públicas, fuerzas de investigación y sector privado para combatir estructuras que se lucran ilegalmente con el deporte y el entretenimiento”, señaló.
El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que “la piratería audiovisual no es un atajo para ver contenido: es una actividad ilegal que financia redes criminales y daña directamente al deporte, a los clubes, a los operadores y a los aficionados”. “Desde LaLiga vamos a seguir colaborando con las autoridades para perseguir estas redes allí donde operen”, añadió.
Además de las acciones contra la transmisión ilegal de contenidos, la operación también impactó en redes dedicadas a la falsificación de productos deportivos vinculados al Mundial. Durante las diligencias, las autoridades incautaron más de 4.200 elementos deportivos falsos, miles de logotipos y escudos no autorizados, así como maquinaria utilizada para la producción de estos artículos.
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