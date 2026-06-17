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LaLiga y Google refuerzan su colaboración por uso responsable de tecnología y sin fraude

LaLiga y Google extienden su alianza estratégica para proteger la propiedad intelectual y combatir el uso fraudulento de plataformas digitales hasta la temporada 2025-2026

El presidente de LaLiga, Javier Tebas.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas. / EFE / Quique García

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EFE

LaLiga y Google reforzarán su colaboración por el uso responsable de la tecnología, la protección de los derechos de propiedad intelectual y su firme rechazo al uso inapropiado de las plataformas digitales por parte de terceros, según anunciaron este miércoles.

Ambas partes destacaron en un comunicado que su cooperación durante la temporada 2025-2026 ha permitido alcanzar notables avances en la fluidez de la comunicación y la atención ágil de las notificaciones enviadas por LaLiga, de forma que se ha registrado una reducción muy significativa en el volumen de incidencias reportadas en canales vinculados a los servicios de Google.

LaLiga remarcó que esta alianza es parte de su visión de cooperar activamente con los líderes del sector tecnológico para salvaguardar la sostenibilidad de las industrias creativas y del entretenimiento y que ambas entidades “coinciden en que la tecnología debe ser un motor de innovación y difusión lícita, por lo que rechazan cualquier intento de fraude o abuso por parte de agentes externos ajenos a esta colaboración”.

También reflejó que los resultados obtenidos de la colaboración confirman la eficacia de las herramientas de reporte de Google y demuestran que la coordinación constituye la vía idónea para abordar de manera eficaz y sostenible la protección de contenidos en internet.

Ambas organizaciones reafirmaron su compromiso de trabajar de la mano frente a las prácticas no autorizadas o engañosas que perjudican a la experiencia de los usuarios y la confianza en la economía digital.

Según señalaron, los resultados obtenidos de la colaboración confirman la eficacia de las herramientas de reporte de Google y demuestran que la coordinación constituye la vía idónea para abordar de manera eficaz y sostenible la protección de contenidos en internet.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó que esta “sigue firmemente comprometida en la lucha contra la piratería”. “La colaboración para acabar con esta lacra es fundamental, y poder contar con grandes actores como Google nos refuerza en nuestro propósito. Ahora, de la mano también de Google, somos cada vez más efectivos en la defensa del fútbol, la propiedad intelectual, el sector del entretenimiento y la integridad del fan”, aseguró.

Lino Cattaruzzi, presidente de Google Iberia, señaló a su vez que, para la compañía, “el respeto por los derechos de propiedad intelectual y la provisión de un entorno digital seguro son pilares fundamentales”; por ello cuenta “con múltiples mecanismos para evitar que se realice un uso inadecuado de nuestras herramientas por terceros y mantenemos una inversión constante en tecnología para combatir activamente la piratería”.

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“Esta estrecha colaboración con LaLiga demuestra que, a través de la comunicación proactiva y el uso adecuado de nuestros canales de reporte en nuestros productos, es posible ofrecer a los creadores de contenido soluciones técnicas altamente eficaces, ágiles y transparentes que aportan seguridad al sector del entretenimiento”, añadió.

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