LALIGA GENUINE Moeve llega a Cádiz del 31 de enero al 1 de febrero

La provincia de Cádiz será una de las sedes protagonistas del inicio de la segunda fase de LALIGA GENUINE Moeve 2025/26. La competición, que cuenta con Moeve como patrocinador principal y title sponsor, reúne a futbolistas con discapacidad intelectual y disputará sus primeros encuentros de esta fase durante el fin de semana del 31 de enero y 1 de febrero. La Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz acogerá un total de 26 partidos de fútbol 8 a lo largo de ambas jornadas.

El Cádiz CF actuará como club anfitrión en esta cita, recibiendo a una parte de los equipos que forman parte del campeonato en lo que será la primera sede de la segunda fase. En total, participarán 26 conjuntos procedentes de 19 provincias españolas, que afrontarán dos encuentros cada uno con el objetivo de escalar posiciones en la clasificación general. Para apoyar el desarrollo del evento, más de veinte voluntarios de Moeve, empleados de la compañía, colaborarán activamente con los jugadores durante todo el fin de semana. La segunda fase se completará posteriormente, los días 7 y 8 de marzo, en la Escuela de Fútbol de Mareo, en Gijón, donde competirán los 24 equipos restantes que no participan en Cádiz.

En su octava temporada, LALIGA GENUINE Moeve consolida el respaldo de Moeve como title sponsor durante todo el curso por primera vez, reforzando el espíritu con el que nació la competición: priorizar el compañerismo y los valores humanos por encima del resultado deportivo. A lo largo del año, los 50 equipos inscritos compiten en cuatro fases, sumando puntos tanto en la clasificación deportiva como en la de Fair Play.

Almudena Aguado, responsable de Cultura de Moeve, ha subrayado la importancia de esta cita en Cádiz: “Es un orgullo y una alegría que LALIGA GENUINE Moeve celebre sus próximos partidos oficiales en Cádiz, en Andalucía, una tierra tan vinculada a nuestra actividad. Como patrocinadores principales y parte activa de esta región, podemos arropar todavía más intensamente a los jugadores, a sus familiares y a la organización, reafirmando que la diversidad, la integración y la colaboración, que caracterizan este campeonato son motores sociales capaces de transformar el futuro”.

Desde la Fundación LALIGA, su directora Olga de la Fuente ha destacado que “LALIGA GENUINE Moeve es mucho más que una competición deportiva. Es un espacio donde se fomenta el respeto, el juego limpio y la superación personal, valores que definen nuestro compromiso con el fútbol y con la sociedad. Agradecemos especialmente la implicación de Moeve y del Cádiz CF por hacer posible que esta fase se celebre en Cádiz y por contribuir a que los jugadores y jugadoras sigan siendo los verdaderos protagonistas”.

Este patrocinio se enmarca dentro de la alianza estratégica entre Moeve, LALIGA y Liga F, que convierte a la energética en patrocinador de todas sus competiciones. Entre ellas se encuentran LALIGA EA SPORTS, Liga F Moeve, LALIGA HYPERMOTION y los torneos FC FUTURES. Una colaboración que persigue impulsar valores como el trabajo en equipo, la inclusión, la diversidad y el espíritu de superación, bajo un mensaje común: “el mundo es nuestro terreno de juego, el futuro es mejor si jugamos todos”.