LALIGA GENUINE Moeve firma una jornada histórica con 50 partidos en un día

“Hemos venido a divertirnos y el resultado nos da igual”. Este cántico de la afición del Racing de Santander, que resonó en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, resume a la perfección el espíritu de una intensa y maratoniana jornada de LALIGA GENUINE Moeve. Las instalaciones de la RFEF vivieron este sábado un trasiego constante de jugadores, técnicos y aficionados de los 50 equipos participantes en lo que fue un día histórico para el deporte inclusivo.

Desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche, los campos que habitualmente utiliza la selección española acogieron un total de 50 partidos, dos por cada equipo. Centenares de familiares, ataviados con camisetas, banderas y tambores, pusieron color a un festival deportivo único en el mundo. Hasta siete terrenos de juego funcionaron de manera simultánea en una jornada marcada por la actividad constante, pero también por el compañerismo, el repeto mútuo y la diversión. Antes del inicio de los encuentros, 14 equipos realizaban al unísono una haka para celebrar la fase final del torneo, en la que se están jugando más partidos que en las anteriores fases.

Los resultados deportivos pasaron a un segundo plano e incluso se vivieron momentos de fraternidad entre jugadores y cuerpos técnicos del Barça y el Real Madrid. La afición más entregada volvió a ser la del Athletic Club, cuyos futbolistas comenzaron el calentamiento al ritmo del mítico ‘Follow the Leader’. Pese a la derrota frente al Ceuta, los leones volvieron a crear una comunión con sus rivales al término del encuentro. Todos se dieron la mano, corrieron hacia la afición y terminaron cantando en una arenga conjunta.

Uno de los duelos más disputados de la jornada fue el Valencia-Barça, que terminó llevándose el conjunto che. Durante el encuentro, cuando el Valencia encaraba la portería con una clara ocasión de gol, un jugador azulgrana cayó lesionado y la árbitra decidió detener el juego. Tras la reanudación, el cuerpo técnico del Barça, en un gesto de gran deportividad, acordó conceder al conjunto valencianista una acción similar a la que había quedado interrumpida. De esa jugada nació el tanto del Valencia. Al término del partido, el técnico azulgrana, Jordi Palau, reunió a toda la plantilla y los jugadores se fundieron en un abrazo con el compañero lesionado.

Durante la jornada también hubo espacio para acciones de gran calidad futbolística. Entre ellas destacó un gol olímpico del Mirandés frente al Albacete, además de potentes disparos y regates de equipos como el Getafe, que demostraron el compromiso competitivo de los participantes y el trabajo realizado durante toda la temporada.

Igualdad de oportunidades

Más allá del enfrentamiento deportivo, LALIGA GENUINE volvió a mostrar su seña de identidad: la igualdad de oportunidades entre todos los participantes. Los equipos pueden ser mixtos y son varias las chicas que forman parte de la competición. Ese es el caso de Uxue, la principal animadora del Athletic. Además, no existe límite de jugadores extranjeros y participan futbolistas de todas las edades a partir de los 16 años, que se dejaron ver por Las Rozas, creando un espacio único en el fútbol español.

LaLiga Genuine cerrará este domingo su octava edición / LALIGA GENUINE

Por otro lado, la competición divide a los participantes en tres grupos según su grado de discapacidad y sus habilidades técnico-deportivas y sociales-adaptativas. Para garantizar la igualdad, al menos cuatro de los ocho jugadores que estén sobre el terreno de juego deben pertenecer a los grupos 1 o 2, correspondientes a aquellos con un mayor grado de discapacidad o con un nivel intermedio de habilidades.

La clausura

LALIGA GENUINE Moeve cerrará este domingo su octava edición con los últimos partidos de la temporada, que acabarán de decidir los seis campeones, dos por cada grupo. Además, se celebrará el acto de clausura, en el que estarán presentes varias figuras del deporte español como Carlos Marchena; Paco Díez, presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid; Clemente Villaverde, presidente de la Fundación LaLiga; y José María Solana, director global de la marca Moeve.