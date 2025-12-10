Los 'streamers' tumban a las leyendas de LaLiga en el revolucionario Community Challenge

El evento LaLiga FC 26 Community Challenge reunió a algunas de las figuras más icónicas de LaLiga. Aquellas que, fueses del equipo que fueses, te hicieron enamorarte del fútbol gracias a su carisma. Un acontecimiento en el que jugadores como Forlán, Guti, Marcelo, Iker Casillas o Capdevila volvieron a vestirse de corto. Una forma de vida que los ha acompañado durante mucho tiempo, y que siempre es buen momento para retomarla.

El céntrico Callao City Lights volvió a convertirse en el epicentro del fútbol y entretenimiento en España con la celebración del LaLiga FC 26 Community Challenge, un evento que, lejos de limitarse a repetir el éxito del año pasado, lo ha conseguido llevar un paso más allá: esta vez, la comunidad no solo miró… sino que mandó.

Guti: "El Madrid le gana 5-0 al City"

Desde primera hora de la tarde las colas ya rodeaban la plaza, mientras artistas, grandes creadores de contenido y las leyendas paseaban por el photocall, donde Guti se atrevió a mojarse respecto al partido entre el Madrid y Manchester City. "¿Resultado? 5-0 gana el Madrid. Ningún jugador del City me da miedo, me da miedo que el Madrid no esté bien, nada más."

Todo relucía de gala para esta edición que recuperaba el espíritu del histórico LaLiga FC Rush 25. Dentro, las luces del cine se mezclaban con cánticos, un ambiente de fútbol provocado por los influencers desde las gradas y un murmullo constante: los aficionados desde el streaming sabían que, por primera vez, sus votos en tiempo real decidirían el destino del partido.

Pablo Díaz

Un duelo con aroma a clásico

Sobre el escenario aparecieron primero las leyendas del LaLiga Classic XI Team: Marcelo, Iker Casillas, Forlán, Guti y Capdevila, aclamados como si el tiempo no hubiera pasado. Al otro lado, el equipo de streamers —encabezado por DjMariiO, Westcol, Lucía Borró, Darío Eme Hache y Spursito— entró en escena entre aplausos. La energía del directo, la cercanía con la audiencia y el humor habitual de la comunidad marcaron una tarde de disfrute para los protagonistas y los presentes.

El choque estuvo narrado por grandes locutores como Antoni Daimiel y Miguel Ángel Román, quién aseguró que "donde haya que decir gol, allí estoy yo". Arrancaría primero dentro de EA SPORTS FC 26, con ambos equipos manejando la versión digital del LaLiga Classic XI Team, Marcelo y Forlán contra DjMariio y Westcol jugaron un partido en modo RUSH, la novedad de la edición. El modo de juego que incluye otros iconos recién incorporados al juego, como Zidane, Xavi o Iniesta.

Las votaciones en directo —disponibles en MiLiga, los canales oficiales y las comunidades de los creadores— tuvieron un papel decisivo:

La audiencia activó reglas especiales que revolucionaron el ritmo del encuentro.

que revolucionaron el ritmo del encuentro. Decidieron boosts temporales para determinados jugadores.

Un espectáculo imprevisible, con giros de guion que enloquecían al público en sus asientos y que se llevaron los creadores de contenido, el Club FC.

Pablo Díaz

Segunda parte: del mando al césped real

Cuando iba a dar comienzo el partido real —un partido reducido al estilo 5vs5 en el escenario principal, adaptado al formato Rush— el ambiente estaba ya completamente desatado. Los veteranos regalaron una masterclaas mostrando que la clase nunca se pierde: Guti distribuyendo con elegancia, Forlán sacando a pasear su remate demoledor y Marcelo improvisando con las misma alegría y filigranas que tanto acostumbraba hasta hace escasas temporadas.

Los streamers respondieron con energía, disfrutando e intentando complicarles las cosas a sus rivales. DjMariiO se erigió como líder emocional, protagonizó una de las jugadas más celebradas de la tarde con un regate que hizo temblar el graderío. Pero finalmente LaLiga Classic XI Team se llevaría la victoria con un marcador abultado.

Escenario 5vs5 / Pablo Díaz

Una demostración de fuerza de la comunidad

El evento confirmó el camino marcado por LaLiga y EA SPORTS: romper barreras entre lo real y lo digital y situar al aficionado en el centro. Jorge de la Vega, director general de Negocio de LaLiga, lo resumió en una frase que sonó como declaración de intenciones: "La comunidad deja de observar para convertirse en el motor del partido.” La asistencia presencial volvió a llenar el auditorio hasta el límite, y las cifras online -retransmitido por DAZN, el canal de DjMariiO en YouTube y las plataformas oficiales de LaLiga— superaron los registros del año anterior.

La elección de un cine como estadio no fue casualidad: este formato híbrido, espectacular e inmersivo marca el punto de encuentro entre el fútbol, la cultura digital y el entretenimiento masivo. Con la incorporación del LaLiga Classic XI Team al videojuego y la participación decisiva del público, el Community Challenge 2025 deja una sensación clara: esto no es solo un evento… es un laboratorio del fútbol que viene. Y, como reza el lema de EA SPORTS FC 26, “El Club es tuyo.”