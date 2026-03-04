Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lesión Koundé BaldeJuan Carlos RiveroBarcelona - AtléticoBarça - AtléticoCuándo es la final de la Copa del ReySimeoneKim AngelJulián ÁlvarezAston MartinJosé Luis SánchezGriezmannDucatiNewcastleJoaquin DelgadoClasificación LaLigaConflicto Irán y Estados UnidosHorarios F1 AustraliaMbappé LesiónRFEFIturraldeCarlos AlcarazPróximo partido AlcarazBadosa Indian WellsUFC 326 horariosSeixas PogacarPogacarArnold Classic 2026Próxima carrera MotoGPCuadro Champions octavosBonolotoFirmas Elecciones BarçaElecciones Barça 2026David BeckhamTrumpMaldiniDónde ver F1Juegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin

LALIGA Fantasy

LALIGA Fantasy: cinco jugadores del Levante en el once más rentable de la jornada 26

Los futbolistas más económicos del mercado aportan más de cien puntos en la J26 de la Fantasy

Carlos Espí celebrando uno de sus goles ante el Alavés

Carlos Espí celebrando uno de sus goles ante el Alavés / LALIGA

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

La jornada 26 de LALIGA EA Sports ha terminado con la victoria del Getafe al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El equipo de Bordalás coge aire después de su última derrota, dejando la parte baja de la clasificación. La lucha por el descenso está más que abierta, especialmente tras la victoria del Levante.

El conjunto granota superó al Deportivo Alavés (2-0) con dos goles en los últimos minutos. Carlos Espí (14 puntos) marcó un doblete, situándose como la máxima puntuación del once más rentable de LALIGA Fantasy.

De hecho, aparece junto a su compañero Dela (13 puntos) en el once ideal de la jornada 26. En la alineación más rentable, también forman parte los levantinistas: Matías Moreno (9 puntos), Jeremy Toljan (9 puntos) y K. Tunde (8 puntos).

Gol de Largie Ramazani contra el Osasuna

Gol de Largie Ramazani contra el Osasuna / Biel Alino

Por otra parte, el Valencia consigue la victoria por la mínima contra Osasuna (1-0) para alejarse de los puestos de descenso. Las paradas de Dimitrievski (9 puntos) y el tanto de Ramazani (10 puntos) sirve a los de Corberán para situarse cinco puestos por encima.

El Sevilla rescata un punto del derbi sevillano tras empatar al Real Betis. El equipo hispalense iba perdiendo por dos goles al descanso, y consiguió remontar con los goles de Alexis Sánchez e Isaac Romero. Los delanteros fueron asistidos por Oso (8 puntos) y Sow (8 puntos), que se cuelan en el once más rentable.

Finalmente, completan la formación los futbolistas Turrientes (8 puntos) y Caleta-Car (9 puntos) de la Real Sociedad. El cuadro donostiarra derrotó al Mallorca (0-1) y se acerca a los puestos que dan acceso a competición europea.

Noticias relacionadas y más

El 11 más rentable de la jornada 26 en LALIGA Fantasy

  • Portero: Dimitrievski (9 puntos, Valencia CF).
  • Defensas: Dela (13 puntos, Levante UD), Caleta-Car (9 puntos, Real Sociedad), Matías Moreno (9 puntos, Levante UD), Jeremy Toljan (9 puntos, Levante UD) y Oso (8 puntos, Sevilla FC).
  • Medios: Turrientes (8 puntos, Real Sociedad), Sow (8 puntos, Sevilla FC) y K. Tunde (8 puntos, Levante UD).
  • Delanteros: C. Espí (14 puntos, Levante UD) y Ramazani (10 puntos, Valencia CF).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL