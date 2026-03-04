LALIGA Fantasy: cinco jugadores del Levante en el once más rentable de la jornada 26

La jornada 26 de LALIGA EA Sports ha terminado con la victoria del Getafe al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El equipo de Bordalás coge aire después de su última derrota, dejando la parte baja de la clasificación. La lucha por el descenso está más que abierta, especialmente tras la victoria del Levante.

El conjunto granota superó al Deportivo Alavés (2-0) con dos goles en los últimos minutos. Carlos Espí (14 puntos) marcó un doblete, situándose como la máxima puntuación del once más rentable de LALIGA Fantasy.

De hecho, aparece junto a su compañero Dela (13 puntos) en el once ideal de la jornada 26. En la alineación más rentable, también forman parte los levantinistas: Matías Moreno (9 puntos), Jeremy Toljan (9 puntos) y K. Tunde (8 puntos).

Gol de Largie Ramazani contra el Osasuna / Biel Alino

Por otra parte, el Valencia consigue la victoria por la mínima contra Osasuna (1-0) para alejarse de los puestos de descenso. Las paradas de Dimitrievski (9 puntos) y el tanto de Ramazani (10 puntos) sirve a los de Corberán para situarse cinco puestos por encima.

El Sevilla rescata un punto del derbi sevillano tras empatar al Real Betis. El equipo hispalense iba perdiendo por dos goles al descanso, y consiguió remontar con los goles de Alexis Sánchez e Isaac Romero. Los delanteros fueron asistidos por Oso (8 puntos) y Sow (8 puntos), que se cuelan en el once más rentable.

Finalmente, completan la formación los futbolistas Turrientes (8 puntos) y Caleta-Car (9 puntos) de la Real Sociedad. El cuadro donostiarra derrotó al Mallorca (0-1) y se acerca a los puestos que dan acceso a competición europea.

El 11 más rentable de la jornada 26 en LALIGA Fantasy