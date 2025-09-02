LaLiga se desangra: la crisis del mercado de fichajes español

"Tenemos que vender. Nos estamos cargando LaLiga con el vender. La norma es la norma y hay que cumplirla... me veo obligado a vender a Uche". Ángel Torres, presidente del Getafe, dejó muy claro en sus palabras que la gestión del mercado veraniego iba enfocada netamente a lo económico, olvidándose de lo deportivo. Porque Chrisantus Uche era el mejor jugador que tenía disponible José Bordalás, reinventándole del mediocampo a un delantero muy completo.

No obstante, las estrictas políticas de inscripciones de fichajes que tiene LaLiga EA Sports dejaron a los azulones en una posición incómoda: salir de su figura (cedido al Palace con obligación de compra de 17,5 millones de euros) para inscribir a sus fichajes: Neyou, Juanmi, Javi Muñoz, Abqar o Kiko Femenía. Y, como ellos, muchos otros. De hecho, el campeonato español ha pasado de ser protagonista el último día de mercado a tener a los aficionados implorando por no perder a sus grandes figuras.

Uche, presentado con el Crystal Palace / CPFC

El Sevilla, otro de los que pasó muchos trabajos para poner a sus incorporaciones en la lista de jugadores disponibles de Matías Almeyda, sufrió un duro golpe con el adiós de Dodi Lukebakio y Loïc Badé. Entre ambos dejaron 45 millones de euros en las arcas hispalenses, permitiendo la llegada de futbolistas como Alexis Sánchez, Fábio Cardoso o César Azpilicueta. todos en calidad de agentes libres ante la imposibilidad de realizar grandes inversiones.

INVERSIONES IRRISORIAS

A cifras expuestas, LaLiga es la que menos gasta de las tres competiciones europeas más importantes, por detrás de una Premier League que arrasa con lo que ve -3,58 mil millones de euros- y la Serie A, que este curso ha logrado aportar 1,19 mil millones de euros de gastos. La Bundesliga también está por delante del torneo que preside Javier Tebas, con 856,03 millones de inversión.

Dean Huijsen, el fichaje más caro del verano en España / AP

De las cinco grandes, LaLiga ocupa el cuarto puesto, con 684,02 millones de euros gastados este verano, solo por delante de la Ligue 1, que cerró en 661,51 millones. Es decir, el torneo español está más cerca de las inversiones de la liga francesa que de la Premier o la Serie A, algo impensado hace algunos años y que obedece a una estricta política de ingreso/gasto que cumplen -o intentan- todos los clubes a rajatabla.

EL ATLÉTICO, A LA ALTURA DE UN RECIÉN ASCENDIDO INGLÉS

Si nos vamos a equipos en particular, el Atlético de Madrid fue el gran animador del mercado con 176 millones de euros en fichajes, destacando las incorporaciones de Álex Baena (42), Dávid Hancko (26) o Johnny Cardoso (24). No obstante, su total solo le alcanzaría para ser el décimo equipo en gastos si se le incluye en la liga inglesa, tomando los 480 del Liverpool, los 328 del Chelsea o, incluso, los 187 del Sunderland, noveno en la tabla de inversiones... con la particularidad de ser un recién ascendido. Una absoluta barbaridad.

Nos estamos cargando LaLiga con el vender Ángel Torres — Presidente del Getafe

Detrás de los colchoneros, solo Real Madrid (167,5 millones de euros) y Villarreal (102) superan los cien 'kilos' en gasto. El salto al cuarto es muy alto: el Betis, que logró hacerse con Antony por 22 millones de euros, acumuló 62 de inversión total. El siguiente es el Barça, que invirtió 27,5 millones, 300.000 euros más que el Girona, sexto. Real Sociedad (21,5), Espanyol (14,2), Celta (14) y Athletic (12) completan el top 10.

Finalmente, del top 5 de incorporaciones más caras, el Madrid ocupa las primeras tres plazas con Dean Huijsen (62,5 millones de euros), Álvaro Carreras (50) y Franco Mastantuono (45). Álex Baena y Georges Mikautadze (31) completan un quinteto que, sumado (272,5) no llega ni al valor que pagó el Liverpool por sus dos incorporaciones más caras: Alexander Isak (150) y Florian Wirtz (125). Una diferencia abismal y una crisis del mercado que sigue haciéndose evidente.