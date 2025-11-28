LaLiga saca pecho tras vender los derechos de TV por 6.135 millones, un 9% más, a Telefónica y Dazn

LaLiga ha concluido el proceso de venta de los derechos de TV para el ciclo 2027/28-2031/32, alcanzando un valor total de más de 5.250 millones de euros para LaLiga EASports (Primera). Este resultado supone un incremento total del 6% respecto al ciclo anterior (2022-2027), que se situaba en 4.950 millones de euros, renovando Telefónica y Dazn la adjudicación de cinco partidos por jornada cada operador durante cinco años adicionales. De este modo, de los 990 millones de euros anuales que LaLiga percibía por temporada, el valor, tras esta nueva adjudicación, aumentará a 1.050.

El valor total de los derechos audiovisuales domésticos de LaLiga (con Primera y Segunda División) ascenderá a 6.135 millones de euros en el ciclo anunciado, lo que supone un crecimiento del 9% respecto al periodo anterior. "Este avance se sustenta en el notable rendimiento de todas las categorías adicionales a los ya citados derechos residenciales: 30% en el segmento Horeca (hostelería), que pasa de 500 a cerca de 650 millones de euros; un crecimiento del 40% en LaLiga Hypermotion (Segunda), que eleva su valor de 125 a alrededor de 175 millones; y más de 60 millones derivados de los derechos en abierto y los resúmenes y clips de vídeo", según informa la patronal.

De este modo, LaLiga asegura "consolidar la trayectoria de sostenibilidad" y expansión del modelo de comercialización de las competiciones profesionales. En palabras de su presidente, Javier Tebas, "en un contexto nacional e internacional complejo, haber asegurado un crecimiento en conjunto de un 9%, que supone más de 500 millones que el ciclo anterior, es una excelente noticia para la sostenibilidad económica de nuestros clubes y para el futuro del fútbol profesional español".

Telefónica y Dazn, a partes iguales

El resultado de esta venta de derechos consolida la dicotomía entre Telefónica (Movistar) y DAZN, a los que LaLiga considera "socios estratégicos de alto valor gracias a su cobertura y programación de máxima calidad, que han impulsado de forma decisiva las audiencias y la asistencia en las últimas temporadas". La competición, consciente de que los derechos televisivos son una partida fundamental para los presupuestos de los equipos españoles, pone énfasis en el comunicado en el periodo de cinco años. Entre las dos operadoras pagarán un total de 5.250 millones casi a partes iguales y se pone fin a la exclusividad de Telefónica de tres jornadas.

"Aporta estabilidad y certidumbre, favoreciendo la planificación e inversión a largo plazo de los operadores y reforzando la sostenibilidad de los Clubes. LaLiga les agradece a ambos operadores su apuesta renovada como por un producto premium de referencia en su catálogo, también a DAZN más allá de España, como socio estratégico en numerosos mercados internacionales en todo el mundo", incide la nota oficial, teniendo en cuenta cómo el operador internacional juega como 'partner' de otras competiciones a nivel a global.

Para LaLiga, el "éxito del proceso de comercialización" responde a una estrategia sostenida en tres pilares: "la mejora constante del producto audiovisual, que gracias a la inversión tecnológica y a la implicación de los clubes ofrece un contenido cada vez más atractivo; la lucha integral contra el fraude audiovisual, que ha protegido los ingresos y reforzado la credibilidad del ecosistema audiovisual español; y la anticipación al nuevo contexto de UEFA, que permitió adelantar el tender y evitar los efectos negativos que sí han sufrido otras competiciones".