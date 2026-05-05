LaLiga denuncia insultos a Gil Manzano y a Vinicius, además de cánticos contra España y la selección

LaLiga incluyó en su escrito semanal de denuncias al Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Comisión Antiviolencia insultos al árbitro Jesús Gil Manzano en el Espanyol-Real Madrid y cánticos contra España y la selección en los partidos Alavés-Athletic Club y Osasuna-Barcelona.

El documento de LaLiga reproduce que en el encuentro de la jornada 34 Espanyol-Real Madrid aficionados locales insultaron en tres ocasiones al árbitro Jesús Gil Manzano y entonaron una vez el cántico "tonto, tonto" dirigido al delantero madridista Vinicius Júnior.

También que seguidores del Alavés profirieron dos veces insultos contra España y la selección en el partido frente al Athletic Club, incidente que ocurrió igualmente en el minuto 65 del Osasuna-Barcelona, también por parte de aficionados del equipo navarro.

LaLiga reflejó este hecho dentro de las nueve incidencias reseñadas en el encuentro de El Sadar, en el que los mismos espectadores entonaron cánticos insultantes hacia el Barcelona y la Policía Nacional y aficionados del conjunto azulgrana lanzaron insultos contra el Real Madrid.

Entre otras denuncias, la patronal añadió los cánticos de seguidores del Getafe contra el portero del Rayo Vallecano y contra el Leganés y los insultos de espectadores locales del Zaragoza-Granada, de la jornada 38 de LaLiga Hypermotion.

En concreto los dirigidos al portero del Granada, junto a los cánticos "Pulido, muérete" y "Andrada, mátalo", en relación con la agresión sufrida la jornada anterior por el futbolista del Huesca Jorge Pulido por parte del meta argentino del equipo maño Esteban Andrada, por lo que fue sancionado con 13 partidos.

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Los insultos de seguidores del Almería contra el portero del Mirandés figuran a su vez en la denuncia de LaLiga, que recoge a través de su plataforma "LALIGAVS" informes o sugerencias de los aficionados que acudan a los partidos para contribuir a la lucha contra la violencia en los estadios.