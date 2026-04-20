LaLiga da un nuevo golpe a la piratería: multa de 43 millones contra una red ilegal de IPTV

Una nueva denuncia de LaLiga, en su incansable lucha contra la piratería, ha provocado una sentencia contra una de las mayores redes ilegales de IPTV, con una de las mayores indemnizaciones en España por un delito contra la propiedad intelectual, 43 millones de euros.

A través de un comunicado emitido este lunes, la entidad presidida por Javier Tebas informó sobre el fallo de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, contra esta red de piratería, a la que se le imputan delitos contra el mercado y los consumidores, la propiedad intelectual y blanqueo de capitales.

“El fraude audiovisual es una lacra que amenaza la supervivencia de una industria fundamental para la economía europea, como es el deporte en vivo. Nos enorgullece esta sanción ejemplar, que demuestra que hay que luchar con contundencia contra la piratería a todos los niveles, especialmente hacia las organizaciones y mafias que hay detrás”, recordó Tebas en el mismo.

La investigación fue desarrollada principalmente por la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Dirección General de la Policía, así como por el Grupo de Propiedad Intelectual, de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), con el apoyo de Europol y Eurojust en la coordinación internacional.

La Sentencia fijó una indemnización de 12 millones de euros para las empresas perjudicadas y más de 30 millones en concepto de multas por blanqueo de capitales.

La red, dirigida por el famoso ‘Dash, el iraní’, operaba a través de canales como rapidiptv.com, rapidiptv.net o iptvstack.com, distribuyendo ilegalmente retransmisiones de fútbol, películas y series, incluidos los contenidos de LaLiga, a más de dos millones de personas desde servidores divididos en 13 países a lo largo de tres continentes, con ingresos de hasta 17 millones de euros.

Para blanquear ese dinero, la organización recurrió a pasarelas de pago, 'exchanges' de criptomonedas, empresas pantalla y facturas falsas, entre otras compras y operaciones.

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Según LaLiga, el acuerdo incluye también el decomiso de todos los bienes y fondos intervenidos y la clausura definitiva de los dominios.