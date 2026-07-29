LaLiga crea Tech Powerhouse 2026, un observatorio de IA aplicada al fútbol

LaLiga ha creado Tech Powerhouse 2026, un nuevo observatorio anual enfocado en el análisis de la tecnología, la inteligencia artificial y la innovación aplicada al ámbito futbolístico, presentado este miércoles.

Para su elaboración ha contado con la colaboración de la consultora de estrategia e innovación deportiva 380AMK, se han examinado más de 50 informes sectoriales y hecho 22 entrevistas en profundidad a expertos nacionales e internacionales.

El objetivo es estudiar las principales fuerzas tecnológicas que transformarán la industria en la próxima década; según el informe, el desarrollo del sector estará potenciado por la IA agéntica, orientada a la automatización de procesos complejos dentro de los clubes.

La tecnología, y en particular la IA, se han convertido en una capacidad estratégica para crecer y generar valor para clubes y aficionados Javier Tebas

“La tecnología, y en particular la IA, se han convertido en una capacidad estratégica para crecer y generar valor para clubes y aficionados", afirma el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

El documento detalla cuatro pilares que definen el modelo de la competición española frente a otras ligas continentales: desarrollo de tecnología propia, democratización de datos, investigación aplicada y transformación organizativa por IA.

Este análisis sitúa a la entidad como una de las estructuras más avanzadas del panorama europeo en el uso compartido de datos entre sus integrantes y la automatización de procesos internos mediante IA.