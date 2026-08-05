LaLiga se convierte en la nueva Premier League

La temporada 25/26 llegó a su fin una vez el colegiado Slavko Vincic señaló la conclusión de la gran final de la Copa del Mundo de la FIFA entre Argentina y España, en un duelo que supuso a 'la Roja' bordar su segunda estrella en la camiseta, gracias al solitario gol de Ferran Torres en el minuto 106 del tiempo extra. Sin embargo, con el Mundial terminado, los seguidores del fútbol europeo pusieron su vista en el inicio de curso 26/27, pues la actualidad futbolística no se detiene y el final de una campaña solo significa que el inicio del siguiente curso está más cerca.

En este sentido, tradicionalmente la Premier League acostumbra a ser la primera gran competición de Europa en dar inicio cada verano, aunque en esta ocasión no será así y será LaLiga la que cuente con el gran honor de marcar el arranque de un nuevo año futbolístico.

LaLiga, seis días antes que la Premier League

La competición presidida por Javier Tebas comenzará el sábado 15 de agosto con el choque entre Alavés y Getafe, convirtiéndose en la primera de las cinco grandes ligas de Europa en la que se pondrá el balón en juego. Por su parte, el torneo inglés arrancará el viernes 21 de agosto con el partido Brighton - Aston Villa, convirtiéndose así en el segundo en dar inicio, aunque la Ligue One de Francia comenzará ese mismo día, con un juego que enfrentará a Marsella y Racing de Estrasburgo. Un día más tarde empezará la Serie A, el sábado 22 de agosto, con el enfrentamiento Inter-Monza. En el otro extremo, la Bundesliga iniciará con el duelo entre Bayern de Múnich y VfB Stuttgart el 28 de agosto, siendo la última de las cinco grandes ligas en celebrar su partido inaugural.

Eso sí, si bien LaLiga comenzará el día 15, algunos equipos cuyos futbolistas alcanzaron rondas avanzadas de la Copa del Mundo han visto cómo sus primeras jornadas han sido aplazadas. Concretamente, los partidos afectados son el Atlético de Madrid–Málaga, el Valencia–Betis, el Real Madrid–Real Sociedad y el Barcelona–Athletic Club, al tener algunos de los clubes implicados a jugadores de una de las cuatro selecciones que llegaron a semifinales del gran torneo internacional de FIFA, ya sean de Argentina, España, Inglaterra o Francia. El primero de los encuentros aplazados se disputará el 19 de agosto, mientras que los otros tres se jugarán entre el 25 y el 27.