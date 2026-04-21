LALIGA
LaLiga contará con el fuera de juego semiautomático a partir de la próxima temporada
El nuevo sistema utiliza cámaras y sensores para ayudar a los árbitros a identificar cuando un jugador está en posición adelantada
EFE
El presidente de LaLiga, Javier Tebas, garantizó este lunes que el fuera de juego semiautomático se implementará la próxima temporada en los partidos de Primera y Segunda División y confió en que el nuevo dispositivo esté disponible desde la primera jornada.
Tebas reafirmó el compromiso de LaLiga en declaraciones a los medios tras intervenir en una jornada organizada por LaLiga sobre geopolítica y deporte en la sede del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden) en Madrid.
"Ya está en marcha. Depende ya de cuestiones más tecnológicas, pero estará la temporada que viene y espero que desde la primera jornada", apuntó el presidente de la patronal de clubes de fútbol.
El nuevo sistema utiliza cámaras y sensores para ayudar a los árbitros a identificar cuando un jugador está en posición adelantada.
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