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LaLiga confirma que el Rayo ya dispone de un estadio alternativo

El Rayo puede certificar la quinta plaza de Champions para LaLiga

El Rayo puede certificar la quinta plaza de Champions para LaLiga / EFE

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El presidente de LaLiga, Javier Tebas, confirmó este martes que el Rayo Vallecano ya ha designado un estadio alternativo para disputar sus partidos como local después de que la Comunidad de Madrid suspendiera cautelarmente la concesión del Estadio de Vallecas por las graves deficiencias de seguridad detectadas en una auditoría.

No obstante, el dirigente evitó confirmar si el recinto elegido es Butarque, estadio del CD Leganés, que ya acogió un partido del conjunto franjirrojo la pasada temporada.

Javier Tebas, presidente de LaLiga

Javier Tebas, presidente de LaLiga / EFE

"Queda tiempo, pero hay que pensar en la designación de otro estadio. Es una decisión que ha tomado la Comunidad y no se puede poner en duda. El Rayo tiene designado el estadio, y será el Rayo el que tenga que cumplir con las condiciones que establecemos en el fútbol profesional. ¿Butarque? No lo sé. Ellos tienen designado ya uno y no quiero desvelar cuál es", aseguró tras el acto de bienvenida a los clubes ascendidos a LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion.

Tebas también admitió que la decisión del Gobierno regional pudo sorprender al club, aunque recordó que aún hay margen para reorganizar la situación.

"Seguramente para el Rayo la comunicación que ha tenido haya sido una sorpresa. Hay que dejar que el club tome las decisiones oportunas, pero el estadio que se proponga tendrá que cumplir las condiciones exigidas para el fútbol profesional", añadió.

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La Comunidad de Madrid anunció este martes la suspensión cautelar de la concesión del Estadio de Vallecas tras detectar importantes deficiencias de seguridad en las instalaciones. Los trabajos de urgencia comenzarán de inmediato con el objetivo de corregir los problemas detectados y permitir que el Rayo pueda volver a jugar en su estadio una vez finalicen las actuaciones necesarias.

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