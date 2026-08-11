LaLiga calienta la llegada de Rodri al Barça

El fichaje de Rodri por el FC Barcelona encara sus horas decisivas y, mientras el club blaugrana trabaja para cerrar los últimos detalles con el Manchester City, la propia LaLiga ya parece dar por hecha su vuelta al campeonato español. La web oficial de la competición ha sorprendido este martes al recibir a los usuarios con un vídeo dedicado al centrocampista, todavía futbolista del conjunto inglés.

El vídeo llega en pleno acelerón de las negociaciones entre el Barça y el City. El club blaugrana espera poder alcanzar un principio de acuerdo en las próximas horas por un jugador que ya habría dado el paso más importante: Rodri ha decidido que quiere jugar en el Barça y las conversaciones se centran ahora en cerrar las condiciones del traspaso.

LaLiga, mientras tanto, ha colocado al internacional español en primera línea de su página web con una recopilación de sus mejores acciones durante su etapa en el Villarreal y el Atlético de Madrid, los dos clubes en los que desarrolló su carrera en España antes de dar el salto al Manchester City.

El vídeo de LaLiga sobre los mejores momentos de Rodri / LaLiga

Un vídeo que llega en el momento más oportuno

El contenido publicado por LaLiga repasa precisamente los primeros pasos de Rodri en la competición española. El mensaje que acompaña al vídeo destaca su dominio del centro del campo, su inteligencia sobre el terreno de juego y la calidad que le convirtió en uno de los mejores centrocampistas del mundo.

El detalle no confirma oficialmente el fichaje, pero resulta especialmente significativo por el momento en el que aparece. Rodri está cada vez más cerca del Barça y el acuerdo entre el conjunto blaugrana y el Manchester City podría quedar encarrilado definitivamente en las próximas horas.

El centrocampista español ya tiene un acuerdo con el Barça para las próximas cuatro temporadas. El principal punto pendiente es el entendimiento entre ambos clubes por una operación que podría situarse alrededor de los 65 millones de euros entre una cantidad fija y variables.

Rodri, listo para regresar a LaLiga

El regreso del internacional español supondría una de las grandes operaciones del verano en el fútbol español. Rodri abandonó el Atlético de Madrid en 2019 para iniciar una etapa histórica en el Manchester City y, desde entonces, se ha convertido en uno de los centrocampistas más importantes del fútbol mundial.

Ahora, siete años después de su último partido en LaLiga, todo apunta a que volverá al campeonato que le vio crecer. Y lo hará, salvo giro inesperado, vestido de blaugrana.