LaLiga se blinda contra el fantasma de los amaños en las últimas jornadas: "Ya no hay maletines, pueden caerles cuatro años de cárcel"

Una parada a destiempo de un portero. Una jugada maradoniana de algún jugador inesperado. Una bajada de brazos. Un equipo que no ganaba desde hacía meses convertido en un rodillo el día exacto. Algunas de estas acciones se viralizan en las últimas jornadas de la Liga más emocionante que se recuerda en la lucha por el descenso y los últimos puestos europeos. Supuestos amaños que la competición española combate directamente con formaciones para los jugadores, tanto de Primera como de Segunda División. No son contactos aislados: se trata de charlas que se intensifican en el desenlace de temporadas en las que los maletines pasaron a mejor vida.

La desaparición de los maletines

El rastreo de capitales, así como el control de las comunicaciones, han tumbado operaciones como las investigadas en el Caso Oikos, archivado en marzo de 2024 tras concluirse que no existían pruebas suficientes. El primer gran caso con condenas penales firmes en España fue el Caso Osasuna, cuya sentencia llegó en enero de 2023, cuando nueve personas fueron condenadas por amaño de partidos, apropiación indebida y falsedad documental. Se consideró probado el pago de 650.000 euros por parte de exdirectivos de Osasuna a jugadores del Betis para ganar al Valladolid y dejarse perder frente al conjunto rojillo.

En diciembre de 2020, la Audiencia Provincial de Valencia ratificó la absolución de todos los jugadores y dejó sin efecto las condenas al expresidente del Zaragoza, Agapito Iglesias, y al director financiero del club por haber prescrito el delito de falsedad documental relacionado con el presunto amaño del Levante-Zaragoza de 2011, denunciado por LaLiga. Desde la patronal definen así la situación de los maletines: “Las primas a terceros no son delito, pero sí son muy graves en el derecho deportivo. Tienen multas muy importantes y suspensión de licencia de hasta dos años. El maletín a tu propio equipo sí se puede dar si se cumplen las normas del control económico. Lo que no se puede hacer es pagar a un tercero por hacer su trabajo”, explican desde el departamento de Integridad.

Este departamento se creó en 2013 para prevenir y combatir este tipo de situaciones. Lo lidera Iñaki Arbea, junto a otros perfiles como Pedro Varas, quienes reciben dudas de todo tipo por parte de los jugadores: “Llegan a preguntar si su abuelo puede echar quinielas”. En este sentido, recuerdan que nadie del entorno cercano del futbolista puede apostar, aunque no se especifica qué grado de parentesco contempla exactamente la normativa. Frente a ello, apelan al sentido común y defienden que el profesionalismo está hoy mucho más blindado ante posibles injerencias. También han influido factores como la mejora económica y un reparto televisivo más equilibrado.

Según la Asociación Internacional de Integridad de las Apuestas, durante 2025 se registraron 300 alertas de apuestas sospechosas en el deporte y el 37% correspondieron al fútbol. Esta temporada ha habido seis alertas en el fútbol español, todas ellas en categorías no profesionales y sin recorrido posterior. “A los jugadores les hablamos de información privilegiada, de qué cosas pueden decir o no a personas cercanas. Les explicamos qué es el delito de corrupción deportiva y el recorrido penal que tiene, más allá de las consecuencias deportivas. Les pueden caer cuatro años de cárcel”, recordaron Arbea y Varas en una charla con varios medios, entre ellos SPORT.

'Spot-fixing', la tendencia actual

Desde Integridad visitan todas las plantillas de Primera y Segunda División al menos una vez por temporada. Los esfuerzos se redoblan en la recta final de las competiciones para minimizar riesgos, con charlas específicas para capitanes y primeros entrenadores. Para explicar las consecuencias, detallan los límites existentes. “Si tienes información de que se han lesionado dos titulares y todavía no ha salido a la luz, eso puede afectar a las cuotas de las apuestas”, apuntan desde el departamento de Integridad de LaLiga, que señala al spot-fixing como el principal foco actual de alertas.

Es decir, provocar acciones específicas como un córner, una falta o una tarjeta amarilla. Precisamente estas últimas hicieron saltar las alarmas en el caso de Kike Salas, todavía pendiente de resolución en la vía penal después de que la RFEF archivara el expediente deportivo en enero de 2025, lo que le permitió seguir compitiendo con normalidad. “Analizamos mucho las tarjetas de los jugadores. Si ves que en todos los partidos aparece el mismo patrón, eso te alarma”, explican desde LaLiga, donde consideran el caso del jugador del Sevilla FC relativamente fácil de detectar porque afectaba a una sola persona y dejaba mucho rastro.

La táctica de utilizar a familiares o personas cercanas para realizar apuestas también resulta cada vez menos efectiva, porque cuando una alarma salta se revisa todo el entorno del futbolista. Por eso, en España sorprenden situaciones como las detectadas en Turquía, donde se localizaron más de 100 cuentas vinculadas a perfiles profesionales del fútbol. Los jugadores procedentes de mercados considerados más sensibles reciben una vigilancia específica, igual que aquellos que terminan contrato.

“Controlamos especialmente los finales de temporada y el comportamiento de los equipos. Los futbolistas han tomado nota y ya no se prestan a este tipo de situaciones. Que haya un amaño de una plantilla entera lo vemos muy difícil. Saben que existen suspensiones y penas de prisión. Garbanzos negros puede haber, pero plantillas enteras es muy complicado. Y si sucediera, creemos que los propios jugadores terminarían denunciándolo”, sentencian desde LaLiga, que pide plena confianza en la limpieza competitiva del final de temporada más emocionante que se recuerda en los últimos años.