Kang-in Lee fulmina a 'su' Valencia en Mestalla

Un gran gol del surcoreano, formado en Paterna y constantemente abucheado por la grada, culminó la remontada de un Mallorca que coge aire Los cambios de Aguirre tras el 1-0 de Cavani de penalti, cambiaron el decorado del duelo. Muriqi, desde los once metros, cimentó la reacción bermellona

Bocanada de aire fresco para el Mallorca después de una meritoria victoria en Mestalla (1-2). Los cambios de Javier Aguirre tras el gol de penalti de Cavani surgieron su efecto y en la última media hora sus pupilos voltearon el duelo. Muriqi, desde los once metros, y el exvalencianista Kang In Lee hicieron volar los tres puntos hacia Palma. “La sensación más rara que he tenido en el fútbol”, reconoció sobre su gol a pie de campo en LaLigaTV el joven futbolista, cuyo divorcio con el Valencia no fue amistoso y la grada no se lo perdonó siendo muy abucheado.

FICHA TÉCNICA Liga Santander VAL 1 ________________ 2 MLL ALINEACIONES Valencia Mamardasvili, Thierry, Gabriel Paulista, Diakhaby (Cenk Özkacar, 4'), Gayà, Nico (Hugo Guillamón, 66'), Yunus Musah, Almeida (Marcos André, 73'), Kluivert (Hugo Duro, 73'), Lino y Cavani. Mallorca Rajkovic, Maffeo, Raíllo, Valjent (Nastasic, 76'), Copete (Dani Rodríguez, 55'), Jaume Costa (González, 78'), Battaglia (Iddrisu Baba, 55'), Ruiz de Galarreta, Antonio Sánchez (Amath, 55'), Kang-in Lee y Muriqi. Goles 1-0 M. 52 Cavani (pen.). 1-1 M. 66 Muriqi (pen.). 1-2 M. 83 Kang-in. Árbitro Sánchez Martínez (murciano). T.A.: Paulista (65'), Musah (70'), Guillamón (91') / Battaglia (15'), Muriqi (60'), Galarreta (86'), Dani Rodríguez (92') y Raíllo (92'). Incidencias Mestalla. 41.199 espectadores.

La lesión de Diakhaby nada más empezar fue un mal presagio para los de Gattuso. En un salto apoyó mal y una dolencia en la parte trasera del muslo izquierdo lo dejó fuera de combate. Los primeros compases fueron de altas revoluciones aunque con el paso de los minutos el ritmo fue más tedioso. Apenas un remate a puerta por bando hasta el receso. Primero Kang-in tras un error de Mamardashvili que el propio meta enmendó y en la última antes del asueto con un disparo lejano de Almeida que Rajkovic repelió bien abajo.

Todo se dinamizó en la segunda mitad. Cavani, muy generoso en el esfuerzo defensivo, lanzó en profundidad a Lino. El extremo le hizo el lío en el área a Antonio Sánchez y provocó una pena máxima que Cavani no perdonó. Actuó de inmediato Aguirre, que ya había cambiado el dibujo táctico, con un triple cambio que cambió el decorado del duelo.

Uno de ellos fue Dani Rodríguez. Fue el primero en exigir a Mamardashvili con un disparo lejano y por sus botas pasaban la gran mayoría de acciones de peligro bermellonas. No obstante, fue Amath -otro de los revulsivos- el que provocó un penalti algo discutible de Nico. Muriqi ejecutó desde los once metros.

El Mallorca transmitía mejores sensaciones. Mamardashvili sacó una gran mano para evitar el tanto de Ruiz de Galarreta que desvió una pierna local, una suerte que no corrió en el minuto 83’. Dani Rodríguez encontró a Kang-in libre de marca, recortó a Paulista y a Correia y su disparo lo desvió el brasileño imposibilitando que su cancerbero pudiera remediarlo.

El Valencia no encontró soluciones. Sus modificaciones fueron en vano y solo Cavani con un disparo inquietó a Rajkovic. Amath tuvo en el 96’ el 1-3. No estuvo acertado aunque su equipo no tuvo que lamentarlo. El Mallorca se aleja del descenso y los che se estancan en media tabla.