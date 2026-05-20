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La Justicia de Asturias niega a Carlos Castro, exfutbolista de primera división, la pensión vitalicia

El Tribunal reconoció su incapacidad permanente para ejercer la profesión, pero rechazó la solicitud

Carlos Castro celebra uno de sus goles con el Sporting de Gijón

Carlos Castro celebra uno de sus goles con el Sporting de Gijón / EFE

Jimmy Gómez Torres

Jimmy Gómez Torres

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha rechazado la solicitud de Carlos Castro, exfutbolista, de que le fuese entregada una pensión vitalicia al no poder ejercer la profesión desde hace cuatro años por padecer de diabetes.

Su carrera en el fútbol profesional se desarrolló a lo largo de ocho años (2014-22), destacando principalmente como delantero para el Sporting de Gijón y el Mallorca, pero tuvo que poner un abrupto final a los 26 años tras ser diagnosticado con diabetes mellitus tipo 1, asma extrínseca y retinopatía diabética -- causándole problemas respiratorios y de visión.

Durante su etapa en el Sporting, Castro brilló con sus 20 goles en 99 partidos disputados en liga a lo largo de cuatro temporadas (2014-18), figurando como uno de los jugadores destacados de aquel equipo.

Carlos Castro celebra uno de sus goles con sus compañeros del Sporting de Gijón

Carlos Castro celebra uno de sus goles con sus compañeros del Sporting de Gijón / EFE

Ante su baja de manera permanente, Castro solicitó una pensión de 2.715,75 euros mensuales, misma que fue negada el pasado 18 de mayo, con el TSJA alegando que el exfutbolista no estaba dado de alta en el Seguro Social, lo que lo dejaba sin el derecho a recibirla.

El Tribunal sí reconoció que las condiciones del exfutbolista le impiden ejercer su profesión, pero apuntó que otorgarle el derecho a recibir su pensión requiere también del cumplimiento de los requisitos.

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No es la primera vez que el TSJA encuentra un caso como el de Castro. En 2006 le retiró su pensión a Abelardo Fernández -- exfutbolista del Barcelona -- , después de dos años en los que llevaba recibiéndola. En ese momento el Tribunal alegó que tras hacer una reevaluación, su condición no era tan grave como para recibir la pensión.

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