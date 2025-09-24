Julián salva al Atlético de una tormenta ante el Rayo

El Atlético de Madrid necesitaba un héroe. La temporada está siendo aciaga y los de Diego Simeone lo volvían a demostrar contra el Rayo Vallecano, perdiendo 1-2 hasta el minuto 80. Entonces apareció el hombre araña. No Peter Parker, ficcional. Un Julián Álvarez muy real fue el que se apuntó dos goles más para completar su hat-trick y regalar tres puntos en un partido que puede ser un punto de inflexión en esta Liga.

En el Riyad Air Metropolitano se respiraba tensión antes de que rodara el balón. El cuadro colchonero llegaba a la sexta jornada con solo una victoria en los cinco encuentros previos, una dinámica que había encendido todas las alarmas en torno al proyecto de Diego Pablo Simeone. La grada empujaba, consciente de que la visita del Rayo Vallecano podía ser bisagra o, por el contrario, una herida más en la crisis colchonera.

El inicio despejó dudas: el Atlético salió decidido, intenso, con Griezmann asumiendo galones desde la mediapunta. El francés probó a Agustín Batalla y poco después se asoció con Marcos Llorente, que apareció como un rayo por banda derecha para poner un centro medido. Allí emergió Julián Álvarez. La 'Araña' mandó el balón al fondo de la red con un toque sutil de interior. Minuto 14 y alivio inmediato para los rojiblancos, que por fin encontraban premio a su dominio.

CHAVARRÍA REVIENTA EL PARTIDO

El gol no alteró demasiado el guion. El Rayo trató de asomarse, pero apenas podía hilar pases en campo contrario. Sin embargo, al Atlético le volvió a faltar ese instinto de cerrar el primer tiempo. Álvarez rozó el segundo en una acción calcada, y antes del descanso Alemão reclamó un penalti que levantó dudas en la grada.

Y cuando todo parecía encarrilado, llegó el jarro de agua fría. En el añadido de la primera parte, el balón cayó a los pies de Pep Chavarría, que no lo dudó: misil desde más de 30 metros que entró pegado al larguero, imposible para Oblak. Un golazo antológico, candidato firme a ser el mejor de la jornada -y de la temporada-, que puso el 1-1 y sembró la incredulidad en el Metropolitano.

El lateral del Rayo Pep Chavarría celebra en el Metropolitano / EFE

Saltaron a la segunda parte los visitantes con mucha hambre. Incluso guardándose a su goleador, el internacional De Frutos, Iñigo Pérez volvió a incordiar a los del Cholo. Fue en las botas de Álvaro García que el cuadro vallecano se ilusionó con ganar. Un fallo de Nico González propició el gran pase de Isi que Álvaro aprovechó para regatear a Oblak y sembrar el miedo con el 1-2.

ARAÑA HEROICA

Hacía falta entonces que alguien les rescatara. Y a la puerta llamó Julián, de poco protagonismo esta temporada, para decir presente. Su gol de rebote al 80' ya era, de por sí, un motivo suficiente para que el Metropolitano se rindiera a sus pies con sendo doblete. Pero la 'Araña' no se conformó y buscaba seguir amargando la noche de su compatriota Batalla.

Porque era mucha diferencia quedarse en siete puntos, lejos del 'top 6', que apuntarse ya nueve y subir escalones en la tabla tras un inicio de curso desastroso. Todo ese pundonor llenó de ganas a los del Cholo, volcados a un ataque que definiría, por tercera vez, Julián. Se perfiló, recibiendo de Giuliano, y sacó el zurdazo imposible para Batalla. 3-2 al 88', ya definitivo. Más que tres puntos al bolsillo: aire, mucho aire, para Simeone. Aunque habrá que corregir mucho. No todos los días se goza de un héroe en casa.