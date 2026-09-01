¿Julián al Leganés? El club repite la estrategia de Morata y estampa su nombre en la camiseta de forma irónica

El Leganés sorprendió a todo el mundo con un bombazo de última hora en el mercado de fichajes. El conjunto pepinero oficializó la incorporación de Álvaro Morata, exjugador de la selección española, Real Madrid o Atlético de Madrid, entre tantos otros. Un fichaje 'top', que jugará en Segunda División porque así lo ha deseado, tanto el jugador como su familia,

Morata se encontraba jugando en el 'Como', aunque no contaba con los minutos deseados. En total, una suma de 923 minutos jugados, lo que ha propiciado su salida, además de contar con la competencia de jugadores como Douvikas o Moise Kean.

El fichaje de Morata dio la vuelta al mundo

Para el anuncio de su fichaje, el Leganés recuperó un tuit de hace unos años, en el que bromeaba con el fichaje de Álvaro Morata. Escribieron en el Vinilo textil la serigrafia de 'Mor...', lo que la gente especuló que el club madrileño iba a anunciar su fichaje.

Pero el destino quiso ser caprichoso y seis años más tarde, el tuit se hizo realidad. El Leganés, primero de todo, republicó el tuit y puso: "¿Terminamos lo que empezamos?", decían, acompañado del hashtag: "En Leganés los sueños se cumplen", dejando claro a la afición que el fichaje se iba a realizar.

¿Julián al Leganés?

Finalmente, anunciaron la llegada de Morata, que hoy ha estado en Butarque conociendo las instalaciones. Pero a todo esto, el Leganés se ha querido unir a la moda del mercado. Si hay un jugador que ha sido tendencia en este mercado de verano, ha sido Julián Álvarez, que ha intentado de todas las formas salir rumbo al Barça.

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Aunque el fichaje no se ha completado, muchos clubs han jugado con su fichaje, con humor (ya que su capacidad económica no les da para ficharlo realmente). De forma irónica, el Leganés ha puesto la serigrafia de 'J. Álv...', acompañado de: "Si nos ha ido bien una vez, ¿por qué no dos? #MercadoDeFichajes #DeadlineDay", dejando claro que el nombre era Julián Álvarez. Gran estrategia de comunicación, divertida.