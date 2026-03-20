Jugadores lesionados y sancionados para la jornada 29 de LALIGA Fantasy

Última jornada de LALIGA EA Sports antes de la primera convocatoria de la Selección Española en 2026. Después de la vuelta de octavos de la Champions League, llega un nuevo fin de semana de fútbol con el gran derbi madrileño.

Aunque los colchoneros están lejos de llevarse el título, podrían decidir el campeonato si derrotan a los merengues. Este viernes, 20 de marzo de 2026, arranca la jornada 29 de LALIGA Fantasy con el partido entre Villarreal CF - Real Sociedad (21:00, DAZN en abierto, TDP y Movistar LALIGA).

Antes del silbato inicial, los usuarios deben guardar su alineación y tener saldo positivo en la cuenta. El sábado, los managers estarán al tanto de una jornada apasionante con varios encuentros:

Thibaut Courtois en un partido con el Real Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Elche CF - RCD Mallorca (14:00, DAZN), RCD Espanyol de Barcelona - Getafe CF (16:15, DAZN), Levante UD - Real Oviedo (18:30, DAZN), CA Osasuna - Girona FC (18:30, Movistar LALIGA) y Sevilla FC - Valencia CF (21:00, Movistar LALIGA).

El cierre del fin de semana cuenta con partidos importantes, aunque el derbi madrileño se lleva todas las miradas. Este domingo jugará FC Barcelona - Rayo Vallecano (14:00, DAZN), Celta - Deportivo Alavés (16:15, Movistar LALIGA), Athletic Club - Real Betis (18:30, DAZN) y Real Madrid - Atlético de Madrid (21:00, Movistar LALIGA).

En esta ocasión, la jornada 29 de LALIGA Fantasy no se cerrará con el partido del lunes. Antes de completar tu alineación, consulta la lista de jugadores lesionados y sancionados para los próximos partidos.

Jugadores ausentes para la jornada 29 de LALIGA Fantasy