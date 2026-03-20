Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
GaviLesión Joan GarciaLesión CourtoisMarc BernalCuadro ChampionsCuadro Europa League ConferenceHorario MotoGPNoa LangSanti DeniaConvocatoria Luis de la FuenteRival Barça cuartos ChampionsRival Madrid cuartos ChampionsNewey Aston MartinWilly HernangómezAlonsoA qué hora juega AlcarazReal MadridAston MartinCuándo se juegan cuartos ChampionsCuándo se juega Barcelona - AtléticoCuándo se juega Madrid - BayernEdu AguirreClasificación EuroligaFinal Champions 2026Alcaraz MiamiMilán-Turín 2026Pogacar Milán-San RemoMaldiniDía del PadreJuegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin

LALIGA Fantasy

Jugadores lesionados y sancionados para la jornada 29 de LALIGA Fantasy

Los usuarios deben guardar su alineación y tener saldo positivo en su cuenta de LALIGA Fantasy

Eric Garcia salió cabizbajo ante el Newcastle tras la lesión

Eric Garcia salió cabizbajo ante el Newcastle tras la lesión / X

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Última jornada de LALIGA EA Sports antes de la primera convocatoria de la Selección Española en 2026. Después de la vuelta de octavos de la Champions League, llega un nuevo fin de semana de fútbol con el gran derbi madrileño.

Aunque los colchoneros están lejos de llevarse el título, podrían decidir el campeonato si derrotan a los merengues. Este viernes, 20 de marzo de 2026, arranca la jornada 29 de LALIGA Fantasy con el partido entre Villarreal CF - Real Sociedad (21:00, DAZN en abierto, TDP y Movistar LALIGA).

Antes del silbato inicial, los usuarios deben guardar su alineación y tener saldo positivo en la cuenta. El sábado, los managers estarán al tanto de una jornada apasionante con varios encuentros:

Thibaut Courtois en un partido con el Real Madrid

Thibaut Courtois en un partido con el Real Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Elche CF - RCD Mallorca (14:00, DAZN), RCD Espanyol de Barcelona - Getafe CF (16:15, DAZN), Levante UD - Real Oviedo (18:30, DAZN), CA Osasuna - Girona FC (18:30, Movistar LALIGA) y Sevilla FC - Valencia CF (21:00, Movistar LALIGA).

El cierre del fin de semana cuenta con partidos importantes, aunque el derbi madrileño se lleva todas las miradas. Este domingo jugará FC Barcelona - Rayo Vallecano (14:00, DAZN), Celta - Deportivo Alavés (16:15, Movistar LALIGA), Athletic Club - Real Betis (18:30, DAZN) y Real Madrid - Atlético de Madrid (21:00, Movistar LALIGA).

En esta ocasión, la jornada 29 de LALIGA Fantasy no se cerrará con el partido del lunes. Antes de completar tu alineación, consulta la lista de jugadores lesionados y sancionados para los próximos partidos.

Noticias relacionadas y más

Jugadores ausentes para la jornada 29 de LALIGA Fantasy

  • Atlético de Madrid: Barrios, Oblak, Kostis y Mendoza.
  • Athletic Club: Prados (?), Paredes, Maroan (?), Nico Williams y Egiluz (?).
  • FC Barcelona: Álex Balde, Christensen, Eric (?), Koundé y F. De Jong.
  • Real Betis: Lo Celso e Isco.
  • Celta: Ferrán Jutglà (?), Ilaix Moriba y M. Román.
  • Elche CF: John, Héctor Fort y Sangare (?).
  • RCD Espanyol de Barcelona: F. Calero, Puado, A. Roca y Pickel.
  • Getafe CF: B. Mayoral (?), Davinchi (?), Abqar, Juanmi (?) y Kamara.
  • Levante UD: Brugué, P. Martínez (?), C. Alvarez, Eigezabal y Marías Moreno.
  • CA Osasuna: I. Benito.
  • Rayo Vallecano: A. Mumin (?), Akhomach (?) y N. Mendy.
  • Real Madrid: Courtois, F. Mendy, E. Militao, Alaba, D. Ceballos, Rodrygo y Bellingham (?).
  • Real Sociedad: Kubo, Turrientes, Herrera y Odriozola.
  • Sevilla FC: Marcao, Peque y Matías Almeyda.
  • Valencia CF: Agirrezabala, Copete, Diakhaby, Foulquier y Rubo.
  • Villarreal CF: Costa, Foyth, Ayoze y Cabanes.
  • Deportivo Alavés: F. Garcés, Prestoni y Youssef.
  • Girona FC: Portu, Lemar (?), Ter Stegen, Van De Beek, Stuani (?), Juan Carlos y Bryan Gil.
  • RCD Mallorca: Kumbulla, Mojica, Asano, Jan Salas y Jan Virgili.
  • Real Oviedo: Lucas (?), Ilic, Ejaria (?), Dendoncker (?) y T. Borbas (?).

TEMAS