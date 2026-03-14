Jugadores lesionados y sancionados para la jornada 28 de LALIGA Fantasy

LALIGA EA Sports regresa este fin de semana con una de las jornadas más apasionantes de la temporada. El Real Madrid mantiene el pulso por el título al FC Barcelona en una semana marcada por las eliminatorias europeas.

Atlético de Madrid y Villarreal buscan cerrar el podio, mientras que el Celta sueña con la quinta plaza que ocupa el Real Betis. Este viernes. 13 de marzo de 2026, empieza la jornada 28 de la LALIGA Fantasycon el Deportivo Alavés - Villarreal CF (21:00, DAZN).

Previamente, los managers deben guardar su alineación y tener saldo positivo en su cuenta. En caso contrario, cada posición vacía resta y no sumarás puntos si estás en negativo.

El jugador del Espanyol Charles Pickel discute con el árbitro durante el Elche-Espanyol / AFP7

Durante el sábado, los usuarios podrán disfrutar de varios encuentros: Girona FC - Athletic Club (14:00, DAZN en abierto y TDP), Atlético de Madrid - Getafe CF (16:15, Movistar LALIGA), Real Oviedo - Valencia CF (18:30, DAZN) y Real Madrid - Elche CF (21:00, Movistar LALIGA).

Al día siguiente, el fin de semana terminará con los partidos entre; RCD Mallorca - RCD Espanyol de Barcelona (14:00, Movistar LALIGA), FC Barcelona - Sevilla FC (16:15, DAZN), Real Betis - Celta (18:30, Movistar LALIGA) y Real Sociedad - CA Osasuna (21:00, DAZN).

Por último, la vigesimoctava fecha de primera división cerrará el lunes con el duelo entre Rayo Vallecano - Levante UD (21:00, Movistar LALIGA). Antes de completar tu formación, consulta la lista de jugadores lesionados y sancionados para los próximos partidos.

Jugadores ausentes para la jornada 28 de LALIGA Fantasy