Jugadores lesionados y sancionados para la jornada 27 de LALIGA Fantasy

Quedan poco más de dos meses para la última jornada de LALIGA Fantasy. Durante este periodo, es importante que los managers estén alerta, ya que ocurren rotaciones en los principales equipos. Por este motivo, es importante estar al día de las últimas noticias de lesionados y sancionados.

Este viernes, 6 de marzo de 2026, arranca la jornada 27 de LALIGA Fantasy con el Celta - Real Madrid (21:00, Movistar LALIGA). Hasta entonces, los usuarios tienen tiempo de guardar su alineación y hacer las ventas de jugadores necesarias para estar en positivo.

Al día siguiente, se disputarán los partidos entre; CA Osasuna - RCD Mallorca (14:00, Movistar LALIGA), Levante UD - Girona FC (16:15, Movistar LALIGA), Atlético de Madrid - Real Sociedad (18:30, Movistar LALIGA) y Athletic Club - FC Barcelona (21:00, Movistar LALIGA).

Momento de la lesión de Jules Koundé / X

El fin de semana terminará con los siguientes encuentros: Villarreal CF - Elche CF (14:00, Movistar LALIGA), Getafe CF - Real Betis (16:15, Movistar LALIGA), Sevilla FC - Rayo Vallecano (18:30, Movistar LALIGA) y Valencia CF - Deportivo Alavés (21:00, Movistar LALIGA).

Finalmente, la vigesimoséptima jornada de Primera División cerrará el lunes con el duelo entre RCD Espanyol de Barcelona - Real Oviedo (21:00, Movistar LALIGA). Antes de formar tu once, consulta la lista de jugadores lesionados y sancionados para los próximos partidos.

Jugadores ausentes para la jornada 27 de LALIGA Fantasy