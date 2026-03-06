LALIGA Fantasy
Jugadores lesionados y sancionados para la jornada 27 de LALIGA Fantasy
El Real Madrid aterriza en Vigo con solo 14 jugadores del primer equipo
Quedan poco más de dos meses para la última jornada de LALIGA Fantasy. Durante este periodo, es importante que los managers estén alerta, ya que ocurren rotaciones en los principales equipos. Por este motivo, es importante estar al día de las últimas noticias de lesionados y sancionados.
Este viernes, 6 de marzo de 2026, arranca la jornada 27 de LALIGA Fantasy con el Celta - Real Madrid (21:00, Movistar LALIGA). Hasta entonces, los usuarios tienen tiempo de guardar su alineación y hacer las ventas de jugadores necesarias para estar en positivo.
Al día siguiente, se disputarán los partidos entre; CA Osasuna - RCD Mallorca (14:00, Movistar LALIGA), Levante UD - Girona FC (16:15, Movistar LALIGA), Atlético de Madrid - Real Sociedad (18:30, Movistar LALIGA) y Athletic Club - FC Barcelona (21:00, Movistar LALIGA).
El fin de semana terminará con los siguientes encuentros: Villarreal CF - Elche CF (14:00, Movistar LALIGA), Getafe CF - Real Betis (16:15, Movistar LALIGA), Sevilla FC - Rayo Vallecano (18:30, Movistar LALIGA) y Valencia CF - Deportivo Alavés (21:00, Movistar LALIGA).
Finalmente, la vigesimoséptima jornada de Primera División cerrará el lunes con el duelo entre RCD Espanyol de Barcelona - Real Oviedo (21:00, Movistar LALIGA). Antes de formar tu once, consulta la lista de jugadores lesionados y sancionados para los próximos partidos.
Jugadores ausentes para la jornada 27 de LALIGA Fantasy
- Atlético de Madrid: Barrios y Kostis.
- Athletic Club: Prados (?), Maroan (?), Nico Williams y Egiluz (?).
- FC Barcelona: Álex Balde, Gavi (?), Christensen, Kounde y F. De Jong.
- Real Betis: Lo Celso, Isco y Amrabat.
- Celta: Pablo Durán.
- Elche CF: John C. (?), R.P. Bigas (?), Y. Santiago (sanción) y Héctor Fort.
- RCD Espanyol: Edu Expósito (sanción), Puado, A. Roca y Pickel.
- Getafe CF: B. Mayoral (?), A. Liso (sanción), Djene (sanción), Davinchi, Juanmi (?) y Kamara.
- Levante UD: R. Brugué, P. Martínez, C. Alvarez, Elgezabal y Raghouber.
- CA Osasuna: I. Benito.
- Rayo Vallecano: A. Mumin (?), Pathé I. Ciss (?) e I. Akhomach (?).
- Real Madrid: Camavinga, E. Militao, Alaba, D. Ceballos, Rodrygo, Bellingham, Mbappé, Huijsen, Á. Carreras (sanción) y F. Mastantuono.
- Real Sociedad: Kubo y Odriozola.
- Sevilla FC: Marcao, Peque, Matías Almeyda y Suazo.
- Valencia CF: Agirrezabala, Copete, Diakhaby, Foulquier, Rubo y Lucas Beltrán.
- Villarreal CF: Costa, Foyth, Kambwala (?), Ayoze y Cabanes.
- Deportivo Alavés: F. Garcés, Ibáñez y V. Parada.
- Girona FC: Portu, Ter Stegen, Van De Beek, Juan Carlos, Alex Moreno y Bryan Gil.
- RCD Mallorca: Kumbulla, Asano, Javi Llabrés y Jan Salas.
- Real Oviedo: David Costas, Ejaria (?) y E. Bailly.
