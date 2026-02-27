Jugadores lesionados y sancionados para la jornada 26 de LALIGA Fantasy

La lucha por el título está más viva que nunca. El FC Barcelona se encuentra en un momento delicado de la temporada. El equipo blaugrana tiene que defender el liderato contra el Villarreal, con la mirada puesta en la vuelta de las semifinales de Copa del Rey.

La jornada 26 de LALIGA Fantasy arranca este viernes, 27 de febrero de 2026, con el duelo por la permanencia entre Levante UD - Deportivo Alavés (21:00, DAZN). Antes del inicio, los managers deben guardar su alineación y tener saldo positivo en su cuenta.

El sábado se disputarán los partidos entre Rayo Vallecano - Athletic Club (14:00, DAZN), FC Barcelona - Villarreal CF (16:15, Movistar LALIGA), RCD Mallorca - Real Sociedad (18:30, DAZN) y Real Oviedo - Atlético de Madrid (21:00, Movistar LALIGA).

Valentín Gómez celebra su gol en el Betis-Girona de la jornada 13 de LaLiga EA Sports. / Julio Muñoz / EFE

En una jornada donde destaca el derbi sevillano, los encuentros que cierran el fin de semana son; Elche CF - RCD Espanyol de Barcelona (14:00, DAZN en abierto), Valencia CF - CA Osasuna (16:15, Movistar LALIGA), Real Betis - Sevilla FC (18:30, DAZN) y Girona FC - Celta (21:00, Movistar LALIGA).

Por último, la vigesimosexta jornada de la competición nacional termina con el derbi madrileño. El Santiago Bernabéu acoge el Real Madrid - Getafe CF (21:00, DAZN), que se verán las caras el próximo lunes.

Jugadores ausentes para la jornada 26 de LALIGA Fantasy