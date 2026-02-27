LALIGA Fantasy
Jugadores lesionados y sancionados para la jornada 26 de LALIGA Fantasy
Frenkie de Jong se ha lesionado en el último entrenamiento del FC Barcelona
La lucha por el título está más viva que nunca. El FC Barcelona se encuentra en un momento delicado de la temporada. El equipo blaugrana tiene que defender el liderato contra el Villarreal, con la mirada puesta en la vuelta de las semifinales de Copa del Rey.
La jornada 26 de LALIGA Fantasy arranca este viernes, 27 de febrero de 2026, con el duelo por la permanencia entre Levante UD - Deportivo Alavés (21:00, DAZN). Antes del inicio, los managers deben guardar su alineación y tener saldo positivo en su cuenta.
El sábado se disputarán los partidos entre Rayo Vallecano - Athletic Club (14:00, DAZN), FC Barcelona - Villarreal CF (16:15, Movistar LALIGA), RCD Mallorca - Real Sociedad (18:30, DAZN) y Real Oviedo - Atlético de Madrid (21:00, Movistar LALIGA).
En una jornada donde destaca el derbi sevillano, los encuentros que cierran el fin de semana son; Elche CF - RCD Espanyol de Barcelona (14:00, DAZN en abierto), Valencia CF - CA Osasuna (16:15, Movistar LALIGA), Real Betis - Sevilla FC (18:30, DAZN) y Girona FC - Celta (21:00, Movistar LALIGA).
Por último, la vigesimosexta jornada de la competición nacional termina con el derbi madrileño. El Santiago Bernabéu acoge el Real Madrid - Getafe CF (21:00, DAZN), que se verán las caras el próximo lunes.
Jugadores ausentes para la jornada 26 de LALIGA Fantasy
- Atlético de Madrid: Barrios, Kostis y Nico González (?).
- Athletic Club: Prados (?), Maroan (?), Nico Williams y Egiluz (?).
- FC Barcelona: Gavi (?), Christensen, F. De Jong y Gerard Martín (sanción).
- Real Betis: Lo Celso, Isco, Valentín Gómez (sanción) y Amrabat.
- Celta: Hugo Sotelo, Pablo Durán y B. Iglesias (sanción).
- Elche CF: Eder Sarabia (sanción), Y. Santiago (sanción) y Héctor Fort.
- RCD Espanyol: Puado.
- Getafe CF: B. Mayoral (?), Djene (sanción), Davinchi, A. Abqar, Juanmi (?) y Kamara.
- Levante UD: R. Brugué, P. Martínez, Elgezabal (?) y Arriaga (sanción).
- CA Osasuna: Boyomo (?), Aimar (sanción) y Benito.
- Rayo Vallecano: D. Cárdenas y A. Mumin (?).
- Real Madrid: Asencio (?), E. Militao, D. Ceballos, Rodrygo (?), Bellingham, Mbappé y Huijsen (?).
- Real Sociedad: Kubo, Aihen, Odriozola y Brais Méndez (sanción).
- Sevilla FC: Marcao, Nianzou (sanción), Matías Almeyda (sanción), A. Castrín (?), Vargas, Jordán (sanción) y Oso.
- Valencia CF: Agirrezabala, Copete, Diakhaby, Foulquier, Rubo y Lucas Beltrán (?).
- Villarreal CF: Gerard, Costa, Foyth, Kambwala (?) y Cabanes.
- Deportivo Alavés: Koski (?).
- Girona FC: Portu, Ter Stegen, Van De Beek, Juan Carlos y Alex Moreno.
- RCD Mallorca: Kumbulla, Asano y Jan Salas.
- Real Oviedo: David Costas, Ejaria (?) y E. Bailly.
