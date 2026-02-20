Jugadores lesionados y sancionados para la jornada 25 de LALIGA Fantasy

Después de la ida de las eliminatorias de la Champions League, LALIGA EA Sports levanta el telón de la jornada 25. El Real Madrid intentará conservar el primer puesto contra Osasuna, mientras que el Barça está obligado a sumar tres puntos contra el Levante para meter presión al líder.

Este viernes, 20 de febrero de 2026, comienza otra apasionante jornada de fútbol con un interesante choque entre Athletic Club - Elche CF (21:00, TDP y DAZN en abierto). Es importante recordar que los managers deben guardar su alineación antes del arranque del encuentro.

Al día siguiente, la jornada continua con Real Sociedad - Real Oviedo (14:00, Movistar LALIGA), Real Betis - Rayo Vallecano (16:15, DAZN), CA Osasuna - Real Madrid (18:30, DAZN) y Atlético de Madrid - RCD Espanyol de Barcelona (21:00, Movistar LALIGA).

Boyomo le gana una acción a Takuma Asano. / Manu Mielniezuk

El calendario del domingo está compuesto por los duelos entre Getafe CF - Sevilla FC (14:00, DAZN), FC Barcelona - Levante UD (16:15, Movistar LALIGA), Celta - RCD Mallorca (18:30, DAZN) y Villarreal CF - Valencia CF (21:00, Movistar LALIGA).

Por último, la jornada termina el próximo lunes con el partido entre Deportivo Alavés - Girona FC (21:00, Movistar LALIGA). No obstante es importante conocer los jugadores ausentes por lesión o sanción, que no estarán disponibles para ser alineados.

Jugadores ausentes para la jornada 25 de LALIGA Fantasy