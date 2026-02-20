LALIGA Fantasy
Jugadores lesionados y sancionados para la jornada 25 de LALIGA Fantasy
El CA Osasuna recibe al Real Madrid con varias dudas entre los jugadores disponibles
Después de la ida de las eliminatorias de la Champions League, LALIGA EA Sports levanta el telón de la jornada 25. El Real Madrid intentará conservar el primer puesto contra Osasuna, mientras que el Barça está obligado a sumar tres puntos contra el Levante para meter presión al líder.
Este viernes, 20 de febrero de 2026, comienza otra apasionante jornada de fútbol con un interesante choque entre Athletic Club - Elche CF (21:00, TDP y DAZN en abierto). Es importante recordar que los managers deben guardar su alineación antes del arranque del encuentro.
Al día siguiente, la jornada continua con Real Sociedad - Real Oviedo (14:00, Movistar LALIGA), Real Betis - Rayo Vallecano (16:15, DAZN), CA Osasuna - Real Madrid (18:30, DAZN) y Atlético de Madrid - RCD Espanyol de Barcelona (21:00, Movistar LALIGA).
El calendario del domingo está compuesto por los duelos entre Getafe CF - Sevilla FC (14:00, DAZN), FC Barcelona - Levante UD (16:15, Movistar LALIGA), Celta - RCD Mallorca (18:30, DAZN) y Villarreal CF - Valencia CF (21:00, Movistar LALIGA).
Por último, la jornada termina el próximo lunes con el partido entre Deportivo Alavés - Girona FC (21:00, Movistar LALIGA). No obstante es importante conocer los jugadores ausentes por lesión o sanción, que no estarán disponibles para ser alineados.
Jugadores ausentes para la jornada 25 de LALIGA Fantasy
- Atlético de Madrid: Barrios, Kostis, Nico González y Mendoza (sanción).
- Athletic Club: Berenguer (?), Prados, Jauregizar, Maroan y Nico Williams.
- FC Barcelona: Pedri (?), Gavi (?) y Christensen.
- Real Betis: Lo Celso, Isco y Amrabat.
- Celta: Álvaro Núñez, Hugo Sotelo y Manuel Fernández (?).
- Elche CF: Grady Diangana y Héctor Fort.
- RCD Espanyol de Barcelona: F. Calero y Puado.
- Getafe CF: B. Mayoral (?), Mario Martín y Davinchi.
- Levante UD: R. Brugué, P. Martínez, Víctor G. (?), Arriaga (sanción) y Raghouber.
- CA Osasuna: Rubén García (?), Boyomo, I. Benito y Víctor Muñoz (?).
- Rayo Vallecano: Carlos Martín (?), A. Mumin, Unai López (?) y Luiz Felipe (?).
- Real Madrid: F. Mendy (?), E. Militao, Rodrygo y Bellingham.
- Real Sociedad: Barrenetxea, Kubo y Sucic.
- Sevilla FC: Juanlu (sanción), Marcao, Matías Almeyda (sanción), A. Castrín (?), Vargas, Jordán (sanción) y Oso.
- Valencia CF: Agirrezabala, Diego López, Diakhaby, Foulquier y Rubo.
- Villarreal CF: Parejo (?), Gerard, Costa, Foyth, Rafa Marín y Cabanes.
- Deportivo Alavés: Protesoni (?) y Koski (?).
- Girona FC: Portu, Ter Stegen, Van De Beek, Juan Carlos, Joel Roca (sanción), Alex Moreno y Ounahi (?).
- RCD Mallorca: Kumbulla, Asano y Jan Salas.
- Real Oviedo: David Costas, A. Rahim (?), Colombatto (sanción) y Ejaria (?).
- Maldini lo tiene claro: 'Es el central español más en forma del momento
- Pedri: la brújula de Flick está de vuelta
- Julián Álvarez jugará en el Barça
- Lío en el United por el precio de venta de Rashford al Barça
- Comunicado del FC Barcelona sobre el Spotify Camp Nou
- Gustavo Machado, experto en lectura de labios brasileño, revela qué le dijo Vinicius a Prestianni: 'Sé lo que ha dicho
- Xavi Vilajoana mete a Harry Kane en campaña
- Maldini se lleva las manos a la cabeza: 'Si lo de Prestianni no hubiera ocurrido, el Real Madrid..."