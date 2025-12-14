¿Qué jugadores de LaLiga van a la Copa África?

La Copa África castigará con dureza a un número significativo de equipos de LaLiga EA Sports. A diferencia de lo que sucede en el grueso de torneos a nivel de selecciones, esta competición continental se disputa en plena temporada regular, afectando profundamente a aquellos equipos que cuentan con futbolistas africanos entre sus filas.

La 35 edición de la Copa África se celebrará en Marruecos del 21 de diciembre al próximo 18 de enero, coincidiendo con un número significativo de partidos de las diferentes ligas y copas domésticas. En el caso particular de LaLiga, el periodo de competición del torneo continental coincide con la disputa las jornadas 17, 18, 19 y 20.

La gran cantidad de futbolistas africanos que compiten en LaLiga invitaba a pensar en una fuga masiva a finales de diciembre, y los peores pronósticos se han terminado cumpliendo. Una vez finalizada la jornada 15 del campeonato doméstico, un total de 16 futbolistas de 11 equipos distintos pondrán rumbo a Marruecos para defender los intereses de sus selecciones, lo que les impedirá ayudar a sus clubes en un momento clave de la temporada.

Etta Eyong, vital en un Levante necesitado / X

¿Qué equipos de LaLiga pierden futbolistas por la Copa África?

Betis Abde (Marruecos)

Amrabat (Marruecos)

Bakambu (Congo) Espanyol Pickel (RD Congo) Girona Ounahi (Marruecos) Levante Etta Eyong (Camerún) Mallorca Mascarell (Guinea Ecuatorial) Osasuna Boyomo (Camerún) Rayo Vallecano Nteka (Angola)

Pathé Ciss (Senegal) Real Madrid Brahim (Marruecos) Real Oviedo David Carmo (Angola) Sevilla Akor Adams (Nigeria)

Ejuke (Nigeria) Villarreal Akhomach (Marruecos)

Pape Gueye (Senegal)

De los 11 equipos que perderán efectivos durante la disputa de la Copa África, el Betis es el más afectado en cuanto a cantidad y calidad de los mismos. El conjunto verdiblanco no podrá contar con piezas importantes como Abde o Amrabat ni con un buen recurso -y habitual titular en la Europa League- como Bakambu.

Abde, en el duelo de Europa League contra el Dinamo de Zagreb / EFE

Pero si hablamos de pérdidas capitales, los grandes damnificados son sin duda Levante y Girona, que pierden a Etta Eyong y a Ounahi respectivamente. Ambos futbolistas son los grandes responsables de una cantidad significativa de puntos sumada por sus equipos, y sus ausencias se notarán en un periodo en el que tanto catalanes como valencianos tienen que apretar en la carrera por la salvación.

Los hay que han recibido una de cal y otra de arena, como es el caso del Villarreal. Los 'groguets' pierden a Akhomach y a Pape Gueye, pero celebran la no convocatoria de uno de los grandes responsables de su gran primera mitad de temporada: Nicolás Pepé. Caso similar ha vivido el Espanyol, que se despide de un Pickel acostumbrado a un rol más secundario y mantiene a Omar El Hilali, dueño y señor del lateral derecho.

Nicolas Pépé, mejor jugador de LaLiga el pasado mes de agosto, no ha sido convocado por Costa de Marfil para disputar la Copa África / EFE

La convocatoria de estos futbolistas no implica necesariamente que sus equipos vayan a prescindir de ellos hasta la jornada 20, pues las selecciones que queden eliminadas comenzarán a liberar efectivos con el paso de los días. En este sentido, los equipos que cuentan con futbolistas de Marruecos, Nigeria, Camerún o Senegal son quienes tienen más números de afrontar largas esperas.