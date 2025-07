Los jugadores ingleses en la Liga: una historia repleta de claroscuros

Los jugadores ingleses y la Liga española no han tenido la mejor de las relaciones a lo largo de la historia. La presencia de futbolistas ingleses en nuestro fútbol ha sido más bien escasa y, en la mayoría de casos, poco fructifera. Aun así, con más o menos suerte, varias leyendas de los 'Three Lions' se han atrevido a probar suerte en la Primera División.

Ahora será el turno de Marcus Rashford, fichaje del Barça, quien se convertirá en el segundo jugador inglés -Mark Hughes era galés- en vestir la camiseta azulgrana y en el heredero de una breve, pero destacada lista de compatriotas que repasaremos a continuación.

Gary Lineker, pionero en el Camp Nou

Todo adolescente culé nacido en los años 70 tuvo en Gary Lineker a uno de sus primeros ídolos futbolísticos. Originario de Leicester, el inglés llegó al Barça en 1986 a cambio de 3.2 millones de euros con el cartel de ser un buen goleador, como ya había demostrado en el Leicester City, donde anotó 61 goles en 114 partidos. La etapa de Lineker en el Camp Nou, primer inglés en la historia del club, estuvo llena de claroscuros. Por una parte, se convirtió en el ídolo de la afición por su gran personalidad y el vacío que había dejado Diego Armando Maradona tras su marcha al Nápoles en 1984. Sin embargo, nunca terminó de dar el paso que se esperaba y acabó dejando el club catalán en 1989 con la llegada de Johan Cruyff, quien le repudió al extremo. Lineker terminó poniendo rumbo al Tottenham después de ganar una Copa del Rey y una Recopa de Europa y anotar 51 goles en 138 partidos.

Lineker firmó por el barça en 1986 / Kodro Magazine

Steve McManaman, la elegancia en la medular de los 'Galácticos'

En medio de un fútbol inglés rudo y contundente, hubo un pelirrojo que brilló por su técnica y carácter disruptivo: Steve McManaman. Nacido en Liverpool, 'Macca' no dejaba indiferente a nadie. Por las tardes maravillaba a la afición de Anfield, donde jugó 364 partidos y anotó 66 goles, pero, por la noche, se convertía junto a los 'Spice Boys' (Robbie Fowler, Jamie Redknapp y David James) en el terror de las noches de Merseyside y el objetivo de los medios británicos. Su carácter "especial" no hizo cambiar de idea a Lorenzo Sanz que lo fichó libre procedente del Liverpool en 1999. De blanco, McManaman ganó la Champions League en su primera temporada y anotó el segundo de los tres goles que los madridistas le endosaron al Valencia en el Stade de France. Además, supo adaptarse al cambio de era con la entrada de Florentino Pérez y sus 'Galácticos', convirtiéndose en una pieza fundamental para conseguir la 'novena' tras marcar un golazo de vaselina al Barça en semifinales. Finalmente, abandonó Madrid en 2003 tras el 'Motín del Txisu' que marcó el inicio del fin de los 'Galácticos'.

Jude Bellingham, conquistando Europa al ritmo de los 'Beatles'

'Hey Jude' cantaban los Beatles en una de sus canciones más icónicas publicada en 1968. 55 años después, el Bernabéu hacía lo propio para elogiar a Jude Bellingham, centrocampista que llegó a cambio de 113 millones de euros procedente del Borussia Dortmund y fue clave en la consecución de la decimoquinta Champions de la entidad. Su rendimiento fue sensacional en su primera temporada -sobre todo en la primera vuelta- en la que consiguió marcar 23 goles y 14 asistencias. Esta última se ha rebajado el suflé, aunque sigue siendo clave en el mediocentro madridista.

Bellingham celebró así su penalti / AP

David Beckham, la estrella inglesa que no brilló en Madrid

Figura en el Manchester United, figura en la Selección inglesa y, sobre todo, figura mediática; David Beckham llegó al Real Madrid en 2003 a cambio de 37.5 millones de euros en uno de los fichajes más sonados de todos los tiempos. Sin embargo, su repercusión fue más significativa en las cuentas -se dispararon un 137%- que en el terreno de juego, donde no terminó de brillar. Beckham fue víctima de su época, coincidiendo con el final de la etapa de los 'Galácticos' y tan solo pudo ganar una Liga y una Supercopa en sus 4 temporadas como blanco. No obstante, aún a día de hoy, sigue siendo el inglés con más partidos en la historia de La Liga: 116.

Presentacion de David Beckham como futbolista del Real Madrid. / Agencias

Michael Owen, un paso efímero del último balón de oro inglés

En 2004, Michael Owen era uno de los grandes goleadores del mundo. Sus 158 goles en 297 partidos con el Liverpool y el balón de oro de 2001 así lo acreditaban. Por eso, el Real Madrid pagó 12 millones de euros al Liverpool por el jugador de 25 años que pasaba a convertirse en el 'Galáctico' más joven y compañero de ataque con Raúl y Ronaldo, casi nada. En el Bernabéu, Owen solo jugó una temporada. Disputó 45 partidos y anotó 16 goles en un comienzo prometedor que se vio apagado después de que el club blanco le vendiera al Newcastle United por 25 millones de euros en el verano siguiente.

Michael Owen llegó al Real Madrid en 2005 / Planeta Real Madrid

Jonathan Woodgate, el jugador con uno de los peores debuts de la historia

En el caso de Owen y Beckham, puede haber quien defienda que su paso por La Liga no puede calificarse de fracaso. Sin embargo, pocos -por no decir nadie- serían capaces de defender a Jonathan Woodgate. El inglés llegó al Real Madrid en 2004 a cambio de 18.3 millones de euros tras firmar buenas actuaciones en el Leeds United y el Newcastle, pero nunca terminó de encajar. Su llegada ya fue catastrófica, perdiéndose toda una temporada por sus lesiones. No obstante, su debut no mejoró nada, ya que Woodgate se anotó un gol en propia puerta y terminó siendo expulsado por doble amarilla en la victoria de los suyos por 3-1 ante el Athletic Club. El año siguiente volvió a Inglaterra para fichar por el Middlesbrough y regresatr a su mejor ecosistema: La Premier League.