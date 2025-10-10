Los dos jugadores que más faltas reciben en España

En el fútbol, se suele decir que los grandes regateadores son también los que más faltas reciben. Que los elegidos con talento natural para manejar el balón son los que más ‘palos’ se llevan, porque los defensores no tienen otra opción que frenarles a cualquier precio para plantarles cara. Sin embargo, las estadísticas no siempre respaldan esta idea.

Si alguien tuviera que adivinar quiénes encabezan el ránking de faltas en LaLiga EA Sports esta temporada, probablemente mencionaría a Lamine Yamal o Vinicius, por citar a algunos de los virtuosos del regate en la competición español. Pero los números apuntan a otra demarcación.

Ni Lamine ni Vinicius

El ‘10’ culé, extremo derecho, ha sido derribado 9 veces esta temporada; el brasileño, extremo izquierdo, 15. Esto los coloca en la decimotercera y séptima posición, respectivamente, compartiendo lista con Juan Iglesias, Álex Berenguer, Abde Ezzalzouli y Pape Alassane Gueye, en el caso del futbolista del Real Madrid.

Una genialidad de Lo Celso abrió el marcador en Razgrad / @RealBetis

El primer puesto, curiosamente, no cuenta con delanteros ni extremos. En la Liga 2025-26, los que más ‘sufren’ son los centrocampistas. Concretamente, Giovani Lo Celso (Real Betis) y Aleix Febas (Elche), con 23 faltas cada uno. Detrás de ellos, ahora sí, aparecen delanteros para completar el 'top 3': Iván Romero (Levante, 22) y Carlos Vicente (Alavés, 20).

Febas conduce el balón ante la presión de un rival / EFE

Además de por su calidad, los centrocampistas suelen tocan el balón mmás veces que sus compañeros y se mueven en zonas donde los duelos físicos son continuos, los balones divididos se suceden y nadie duda en poner la pierna con fuerza. Una falta en el centro del campo rara vez tiene la misma consecuencia que una en la frontal.

¿Y en las otras ligas?

El patrón se repite fuera de España. En la Premier League, Jack Grealish (Everton) lidera la tabla con 26 faltas, seguido por Bruno Guimaraes (Newcastle, 19) y Patrick Dorgu (Manchester United, 18). Grealish, cedido por el Manchester City y con más libertad ahora en el conjunto 'toffee', recibe mucho balón en el centro del campo.

Grealish, feliz en el Everton / Jon Super

En la Bundesliga, los centrocampistas dominan también: Johan Manzambi (Friburgo) con 15, Patrick Wimmer (Wolfsburgo) y Dominik Kohr (Mainz) con 14, y el defensa Jeff Chabot (Stuttgart). Italia es la excepción parcial: manda el delantero Nicolò Cambiaghi (Bolonia, 21 faltas), pero justo detrás están los centrocampistas Mattia Zaccagni (Lazio) y Manu Koné (AS Roma), con 20 cada uno. En Francia, Valentín Barco (Estrasburgo), centrocampista, es el primero con 19.