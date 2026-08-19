¿Por qué no juega Julián Álvarez hoy en el Atlético de Madrid - Málaga de LaLiga?

El Atlético de Madrid se prepara para dar el pistoletazo de salida a la temporada 2026/27. Este miércoles 19 de agosto, el conjunto rojiblanco recibe al recién ascendido Málaga en la primera jornada de LaLiga EA Sports con el objetivo de comenzar el nuevo curso con buen pie y sumarse al reducido grupo de tres equipos que ha conseguido estrenarse con una victoria.

De cara a este encuentro inaugural, el Cholo Simeone contará con la sensible baja de Julián Álvarez, que ni siquiera formó parte de la primera convocatoria emitida por el técnico colchonero. La ausencia de 'La Araña' se suma a las de Sorloth, Lemar, Vargas o el recién llegado Cuti Romero como únicas bajas dentro del primer equipo, lo que ha abierto las puertas a algunos canteranos.

En palabras del propio Simeone, la ausencia de Julián Álvarez en el primer partido del Atlético de Madrid responde única y exclusivamente a motivos deportivos y no está relacionada con su posible salida del club, actualmente descartada a pesar de que el propio futbolista mostró su deseo de abandonar el club durante la disputa del Mundial 2026. "Si el dueño del club habla tajantemente de la forma con la que habló, creo que está más que claro. Es como en un juicio: no ha lugar. Así de claro. A partir de ahí, desde lo deportivo intentaremos cuidar a la persona y el jugador", expresó el técnico argentino.

Julián Alvarez, durante un entrenamiento del Atlético / EFE

Sobre su ausencia en la lista, Simeone admitió que Julián todavía necesita más rodaje al tratarse de uno de los últimos futbolistas en incorporarse a la disciplina rojiblanca. "Desde lo deportivo, aún necesita un punto para llegar al domingo. Entiendo desde lo deportivo que necesitamos más entrenamientos con él", apuntó.

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Si bien es cierto que Julián Álvarez apenas lleva una semana entrenando al tratarse de uno de los finalistas del Mundial, su situación es idéntica a la de Musso, Baena, Pubill o Marcos Llorente, todos ellos convocados para este primer compromiso contra el Málaga. La ausencia de 'La Araña' es llamativa, pero el club ya ha reiterado por activa y por pasiva que la puerta a un posible traspaso este verano está completamente cerrada.