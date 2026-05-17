Jornada 37 unificada de LaLiga 2025/26: partidos hoy, horarios y dónde ver por TV y en directo

LaLiga EA Sports se prepara para dar paso a su trigesimoséptima jornada de competición, la penúltima antes del cierre de telón de la temporada 2025/26. Sólo unos pocos privilegiados saldrán a escena este domingo con la tranquilidad de no jugarse nada, mientras que al resto de los equipos les tocará remar para aspirar a cumplir sus respectivos objetivos.

Al tratarse de una jornada tan decisiva y con intereses cruzados, LaLiga ha tomado la tradicional decisión de unificar su penúltima jornada de competición. Sin partidos programados para viernes y sábado, toda la acción se concentra este domingo, con nueve de los diez encuentros de la jornada disputándose de forma simultánea.

Fuera de la ecuación quedan FC Barcelona y Real Betis, que se citan en el Spotify Camp Nou cuando la acción en el resto de partidos haya finalizado. Los azulgranas ya han celebrado la conquista del título y los verdiblancos están matemáticamente clasificados para próxima edición de la Champions, lo que les lleva a protagonizar el único partido en el que ninguno de los dos contendientes se juega nada.

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Horarios y canales de la jornada 37 de LaLiga EA Sports

Athletic Club vs RC Celta de Vigo — 19:00h en DAZN App Gratis

Atlético de Madrid vs Girona FC — 19:00h en DAZN LaLiga 2

Elche CF vs Getafe CF — 19:00h en DAZN LaLiga 5

Levante UD vs RCD Mallorca — 19:00h en M+ LaLiga

Rayo Vallecano vs Villarreal CF — 19:00h en en DAZN LaLiga 4

Real Sociedad vs Valencia CF — 19:00h en M+ LaLiga 2

Real Oviedo vs Deportivo Alavés — 19:00h en DAZN LaLiga 3

CA Osasuna vs RCD Espanyol — 19:00h en M+ LaLiga 4

Sevilla FC vs Real Madrid — 19:00h en DAZN LaLiga

FC Barcelona vs Real Betis — 21:15h en M+ LaLiga

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