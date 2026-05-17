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LaLiga EA Sports

Jornada 37 unificada de LaLiga 2025/26: partidos hoy, horarios y dónde ver por TV y en directo

A qué hora empiezan los partidos de la jornada 37 de LaLiga EA Sports y en qué canales de TV ver la jornada unificada desde España

El Real Madrid, uno de los equipos que jugará en horario unificado en la jornada 37

El Real Madrid, uno de los equipos que jugará en horario unificado en la jornada 37 / Europa Press

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

LaLiga EA Sports se prepara para dar paso a su trigesimoséptima jornada de competición, la penúltima antes del cierre de telón de la temporada 2025/26. Sólo unos pocos privilegiados saldrán a escena este domingo con la tranquilidad de no jugarse nada, mientras que al resto de los equipos les tocará remar para aspirar a cumplir sus respectivos objetivos.

Al tratarse de una jornada tan decisiva y con intereses cruzados, LaLiga ha tomado la tradicional decisión de unificar su penúltima jornada de competición. Sin partidos programados para viernes y sábado, toda la acción se concentra este domingo, con nueve de los diez encuentros de la jornada disputándose de forma simultánea.

Fuera de la ecuación quedan FC Barcelona y Real Betis, que se citan en el Spotify Camp Nou cuando la acción en el resto de partidos haya finalizado. Los azulgranas ya han celebrado la conquista del título y los verdiblancos están matemáticamente clasificados para próxima edición de la Champions, lo que les lleva a protagonizar el único partido en el que ninguno de los dos contendientes se juega nada.

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Rashford celebra su golazo frente al Real Madrid

Rashford celebra su golazo frente al Real Madrid / DPA vía Europa Press

Horarios y canales de la jornada 37 de LaLiga EA Sports

  • Athletic Club vs RC Celta de Vigo — 19:00h en DAZN App Gratis
  • Atlético de Madrid vs Girona FC — 19:00h en DAZN LaLiga 2
  • Elche CF vs Getafe CF — 19:00h en DAZN LaLiga 5
  • Levante UD vs RCD Mallorca — 19:00h en M+ LaLiga
  • Rayo Vallecano vs Villarreal CF — 19:00h en en DAZN LaLiga 4
  • Real Sociedad vs Valencia CF — 19:00h en M+ LaLiga 2
  • Real Oviedo vs Deportivo Alavés — 19:00h en DAZN LaLiga 3
  • CA Osasuna vs RCD Espanyol — 19:00h en M+ LaLiga 4
  • Sevilla FC vs Real Madrid — 19:00h en DAZN LaLiga
  • FC Barcelona vs Real Betis — 21:15h en M+ LaLiga

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la jornada 37 de LaLiga EA Sports a través de nuestras narraciones en directo, así como las crónicas de los principales partidos y la clasificación en directo.

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