Jornada 33 de LaLiga EA Sports 2025/26: partidos hoy, horarios y dónde ver por TV y en directo

LaLiga EA Sports se prepara para dar paso a su trigésimotercera jornada de competición, en la que los 20 equipos involucrados buscarán seguir avanzando en busca de sus respectivos objetivos. Entrados ya en la recta final de la temporada, cada partido puede marcar la diferencia en el desenlace de la competición doméstica.

La jornada 33 de LaLiga, una de las últimas que se disputará en la presente temporada, abrirá el telón con el enfrentamiento entre Athletic Club y Osasuna, mientras que Real Madrid y Deportivo Alavés protagonizarán el plato fuerte de la jornada en un partido en el que los blancos están obligados a sumar de tres para no dimitir definitivamente de la carrera por el título doméstico.

El miércoles se concentran algunos de los partidos de más renombre de la jornada, con Atlético de Madrid y FC Barcelona como grandes atractivos. Los rojiblancos inauguran el día midiendo sus fuerzas ante el Elche apenas unos días después de perder la posibilidad de conquistar la Copa del Rey, mientras que los azulgranas reciben al Celta de Vigo con el objetivo de seguir defendiendo el liderato.

¿Qué partidos se juegan hoy en la jornada 33 de LaLiga EA Sports?

Martes, 21 de abril Athletic Club - Osasuna: 19:00 horas (CET)

Mallorca - Valencia: 19:00 horas (CET)

Girona - Real Betis: 21:30 horas (CET)

Real Madrid - Deportivo Alavés: 21:30 horas (CET) Miércoles, 22 de abril Elche - Atlético de Madrid: 19:00 horas (CET)

Real Sociedad - Getafe: 20:00 horas (CET)

Barcelona - Celta de Vigo: 21:30 horas (CET) Jueves, 23 de abril Levante - Sevilla: 19:00 horas (CET)

Rayo Vallecano - Espanyol: 20:00 horas (CET)

Real Oviedo - Villarreal: 21:30 horas (CET)

¿Qué partido de la jornada 33 de LaLiga se podrá ver gratis por TV y online?

De los 10 partidos que conforman cada una de las 38 jornadas ligueras, uno de ellos se podrá ver gratis por TV y online. En la jornada 33 será el Athletic Club - Osasuna del martes 21 de abril, que se emitirá a través de DAZN App gratis.

¿Dónde ver por TV y online los partidos de LaLiga EA Sports?

En España, todos los partidos de las 38 jornadas que componen LaLiga EA Sports 2025/26 se podrán ver por TV y online a través de Movistar + y DAZN, plataformas que comparten los derechos de la competición.

Estos son los canales que emitirán los diferentes partidos de la primera jornada de LaLiga EA Sports 2025/26:

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Martes, 21 de abril Athletic Club - Osasuna: DAZN App Gratis, DAZN LaLiga (M55, O113)

Mallorca - Valencia: M+ LaLiga TV (M54, O110)

Girona - Real Betis: M+ LaLiga TV (M54, O110)

Real Madrid - Deportivo Alavés: DAZN LaLiga (M55, O113) Miércoles, 22 de abril Elche - Atlético de Madrid: DAZN LaLiga (M55, O113)

Real Sociedad - Getafe: DAZN LaLiga 2 (M58, O114)

Barcelona - Celta de Vigo: M+ LaLiga TV (M54, O110) Jueves, 23 de abril Levante - Sevilla: DAZN LaLiga (M55, O113)

Rayo Vallecano - Espanyol: M+ LaLiga TV (M54, O110)

Real Oviedo - Villarreal: DAZN LaLiga 2 (M58, O114)

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