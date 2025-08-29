LaLiga EA Sports
Jornada 3 de LaLiga EA Sports 2025/26: partidos hoy, horarios y dónde ver por TV, online y en directo
Consulta a qué hora se juegan los partidos de la jornada 3 de LaLiga EA Sports y cómo verlos por TV y online en España
LaLiga EA Sports 2025-26 da paso a la tercera de sus 38 jornadas hoy viernes 29 de agosto, en la que los 20 equipos involucrados buscarán seguir avanzando hacia sus respectivos objetivos
La jornada 3 de LaLiga EA Sports, que arrancará este viernes con el derbi de la Comunitat Valenciana entre Elche y Levante, se extenderá hasta el domingo 31 con la disputa del Rayo Vallecano - FC Barcelona. El lunes, que acostumbra a albergar el cierre, no se celebrarán partidos debido al parón de selecciones.
Una vez finalice el partido inaugural, un Valencia necesitado de puntos recibe a un Getafe enrachado en un duelo que pondrá el broche a la jornada del viernes.
¿Qué partidos se juegan hoy en la jornada 3 de LaLiga EA Sports?
Viernes 29 de agosto
- Elche - Levante: 19:30 horas (CET)
- Valencia - Getafe: 21:30 horas (CET)
Sábado 30 de agosto
- Deportivo Alavés - Atlético de Madrid: 17:00 horas (CET)
- Real Oviedo - Real Sociedad: 19:00 horas (CET)
- Girona - Sevilla: 19:30 horas (CET)
- Real Madrid - Mallorca: 21:30 horas (CET)
Domingo 31 de agosto
- Celta de Vigo - Villarreal: 17:00 horas (CET)
- Real Betis - Athletic Club: 19:00 horas (CET)
- Espanyol - Osasuna: 19:30 horas (CET)
- Rayo Vallecano - FC Barcelona: 21:30 horas (CET)
¿Qué partido de la jornada 3 de LaLiga se podrá ver gratis por TV y online?
De los 10 partidos que conforman cada una de las 38 jornadas ligueras, uno de ellos se podrá ver gratis por TV y online. En la jornada 3 será el Girona-Sevilla del sábado 30 de agosto, que se emitirá a través de DAZN App gratis.
¿Dónde ver por TV y online los partidos de LaLiga EA Sports?
En España, todos los partidos de las 38 jornadas que componen LaLiga EA Sports 2025/26 se podrán ver por TV y online a través de Movistar + y DAZN, plataformas que comparten los derechos de la competición.
Viernes 29 de agosto
- Elche - Levante: DAZN LaLiga (M55, O113)
- Valencia - Getafe: M+ LaLiga TV (M54, O110)
Sábado 30 de agosto
- Deportivo Alavés - Atlético de Madrid: M+ LaLiga TV (M54, O110)
- Real Oviedo - Real Sociedad: DAZN LaLiga (M55, O113)
- Girona - Sevilla: DAZN App Gratis, DAZN LaLiga 2 (M58, O114)
- Real Madrid - Mallorca: M+ LaLiga TV (M54, O110)
Domingo 31 de agosto
- Celta de Vigo - Villarreal: M+ LaLiga TV (M54, O110)
- Real Betis - Athletic Club: DAZN LaLiga 2 (M58, O114)
- Espanyol - Osasuna: M+ LaLiga TV (M54, O110)
- Rayo Vallecano - FC Barcelona: DAZN LaLiga (M55, O113)
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en las 38 jornadas que componen LaLiga EA Sports a través de nuestras narraciones en directo, así como crónicas y las mejores declaraciones de los protagonistas.
