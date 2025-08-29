Jornada 3 de LaLiga EA Sports 2025/26: partidos hoy, horarios y dónde ver por TV, online y en directo

LaLiga EA Sports 2025-26 da paso a la tercera de sus 38 jornadas hoy viernes 29 de agosto, en la que los 20 equipos involucrados buscarán seguir avanzando hacia sus respectivos objetivos

La jornada 3 de LaLiga EA Sports, que arrancará este viernes con el derbi de la Comunitat Valenciana entre Elche y Levante, se extenderá hasta el domingo 31 con la disputa del Rayo Vallecano - FC Barcelona. El lunes, que acostumbra a albergar el cierre, no se celebrarán partidos debido al parón de selecciones.

Una vez finalice el partido inaugural, un Valencia necesitado de puntos recibe a un Getafe enrachado en un duelo que pondrá el broche a la jornada del viernes.

¿Qué partidos se juegan hoy en la jornada 3 de LaLiga EA Sports?

Viernes 29 de agosto Elche - Levante: 19:30 horas (CET)

Valencia - Getafe: 21:30 horas (CET) Sábado 30 de agosto Deportivo Alavés - Atlético de Madrid: 17:00 horas (CET)

Real Oviedo - Real Sociedad: 19:00 horas (CET)

Girona - Sevilla: 19:30 horas (CET)

Real Madrid - Mallorca: 21:30 horas (CET) Domingo 31 de agosto Celta de Vigo - Villarreal: 17:00 horas (CET)

Real Betis - Athletic Club: 19:00 horas (CET)

Espanyol - Osasuna: 19:30 horas (CET)

Rayo Vallecano - FC Barcelona: 21:30 horas (CET)

¿Qué partido de la jornada 3 de LaLiga se podrá ver gratis por TV y online?

De los 10 partidos que conforman cada una de las 38 jornadas ligueras, uno de ellos se podrá ver gratis por TV y online. En la jornada 3 será el Girona-Sevilla del sábado 30 de agosto, que se emitirá a través de DAZN App gratis.

¿Dónde ver por TV y online los partidos de LaLiga EA Sports?

En España, todos los partidos de las 38 jornadas que componen LaLiga EA Sports 2025/26 se podrán ver por TV y online a través de Movistar + y DAZN, plataformas que comparten los derechos de la competición.

Estos son los canales que emitirán los diferentes partidos de la segunda jornada de LaLiga EA Sports 2025/26:

Viernes 29 de agosto Elche - Levante: DAZN LaLiga (M55, O113)

Valencia - Getafe: M+ LaLiga TV (M54, O110) Sábado 30 de agosto Deportivo Alavés - Atlético de Madrid: M+ LaLiga TV (M54, O110)

Real Oviedo - Real Sociedad: DAZN LaLiga (M55, O113)

Girona - Sevilla: DAZN App Gratis, DAZN LaLiga 2 (M58, O114)

Real Madrid - Mallorca: M+ LaLiga TV (M54, O110) Domingo 31 de agosto Celta de Vigo - Villarreal: M+ LaLiga TV (M54, O110)

Real Betis - Athletic Club: DAZN LaLiga 2 (M58, O114)

Espanyol - Osasuna: M+ LaLiga TV (M54, O110)

Rayo Vallecano - FC Barcelona: DAZN LaLiga (M55, O113)

