Jornada 3 de LaLiga EA Sports 2025/26: partidos hoy, horarios y dónde ver por TV, online y en directo

Consulta a qué hora se juegan los partidos de la jornada 3 de LaLiga EA Sports y cómo verlos por TV y online en España

El Getafe buscará en Mestalla el pleno de victorias de LaLiga este viernes 29 de agosto

El Getafe buscará en Mestalla el pleno de victorias de LaLiga este viernes 29 de agosto / José Manuel Vidal

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

LaLiga EA Sports 2025-26 da paso a la tercera de sus 38 jornadas hoy viernes 29 de agosto, en la que los 20 equipos involucrados buscarán seguir avanzando hacia sus respectivos objetivos

La jornada 3 de LaLiga EA Sports, que arrancará este viernes con el derbi de la Comunitat Valenciana entre Elche y Levante, se extenderá hasta el domingo 31 con la disputa del Rayo Vallecano - FC Barcelona. El lunes, que acostumbra a albergar el cierre, no se celebrarán partidos debido al parón de selecciones.

Una vez finalice el partido inaugural, un Valencia necesitado de puntos recibe a un Getafe enrachado en un duelo que pondrá el broche a la jornada del viernes.

¿Qué partidos se juegan hoy en la jornada 3 de LaLiga EA Sports?

Viernes 29 de agosto

  • Elche - Levante: 19:30 horas (CET)
  • Valencia - Getafe: 21:30 horas (CET)

Sábado 30 de agosto

  • Deportivo Alavés - Atlético de Madrid: 17:00 horas (CET)
  • Real Oviedo - Real Sociedad: 19:00 horas (CET)
  • Girona - Sevilla: 19:30 horas (CET)
  • Real Madrid - Mallorca: 21:30 horas (CET)

Domingo 31 de agosto

  • Celta de Vigo - Villarreal: 17:00 horas (CET)
  • Real Betis - Athletic Club: 19:00 horas (CET)
  • Espanyol - Osasuna: 19:30 horas (CET)
  • Rayo Vallecano - FC Barcelona: 21:30 horas (CET)

¿Qué partido de la jornada 3 de LaLiga se podrá ver gratis por TV y online?

De los 10 partidos que conforman cada una de las 38 jornadas ligueras, uno de ellos se podrá ver gratis por TV y online. En la jornada 3 será el Girona-Sevilla del sábado 30 de agosto, que se emitirá a través de DAZN App gratis.

¿Dónde ver por TV y online los partidos de LaLiga EA Sports?

En España, todos los partidos de las 38 jornadas que componen LaLiga EA Sports 2025/26 se podrán ver por TV y online a través de Movistar + y DAZN, plataformas que comparten los derechos de la competición.

Estos son los canales que emitirán los diferentes partidos de la segunda jornada de LaLiga EA Sports 2025/26:

Viernes 29 de agosto

  • Elche - Levante: DAZN LaLiga (M55, O113)
  • Valencia - Getafe: M+ LaLiga TV (M54, O110)

Sábado 30 de agosto

  • Deportivo Alavés - Atlético de Madrid: M+ LaLiga TV (M54, O110)
  • Real Oviedo - Real Sociedad: DAZN LaLiga (M55, O113)
  • Girona - Sevilla: DAZN App Gratis, DAZN LaLiga 2 (M58, O114)
  • Real Madrid - Mallorca: M+ LaLiga TV (M54, O110)

Domingo 31 de agosto

  • Celta de Vigo - Villarreal: M+ LaLiga TV (M54, O110)
  • Real Betis - Athletic Club: DAZN LaLiga 2 (M58, O114)
  • Espanyol - Osasuna: M+ LaLiga TV (M54, O110)
  • Rayo Vallecano - FC Barcelona: DAZN LaLiga (M55, O113)

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en las 38 jornadas que componen LaLiga EA Sports a través de nuestras narraciones en directo, así como crónicas y las mejores declaraciones de los protagonistas.

