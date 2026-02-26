Jornada 26 de LALIGA Fantasy: jugadores imprescindibles para tu alineación

El fútbol no se detiene. LALIGA Fantasy vuelve después de unos días marcados por las competiciones europeas. La vigesimosexta jornada llega en uno de los momentos más importantes de la temporada, donde el calendario está cargado de partidos y los equipos necesitan hacer rotaciones.

En este punto, los managers se quedan sin oportunidades para recortar distancias en sus respectivas ligas. Por este motivo, es importante acertar en la alineación y poner de titular a los mejores jugadores. Según las últimas tendencias, estos son los futbolistas que podrían hacer alguna de las mayores puntuaciones.

Aarón Escandell

El guardameta del Real Oviedo fue uno de los mejores porteros de LALIGA Fantasy en la primera vuelta. No obstante, acumula dos jornadas con números discretos en sus puntuaciones. Esta semana, la escuadra asturiana recibe al Atlético de Madrid en el Estadio Carlos Tartiere.

Después de la Champions, y con la mirada puesta en las semifinales de la Copa del Rey, es probable que el Cholo Simeone presente una alineación repleta de rotaciones. En este contexto, Escandell podría tener el escenario ideal para sumar paradas y balones recuperados.

Aarón Escandell en Mestalla / Efe

Lucas Boyé

El delantero del Deportivo Alavés está en racha. En los últimos cuatro partidos de Liga, Boyé ha marcado tres goles. De hecho, anotó un doblete en la última jornada, formando parte del once ideal de LALIGA Fantasy. Además, fue el séptimo jugador con mayor puntación: 15 puntos.

Esta semana, el glorioso se enfrenta al Levante en el Ciutat de Valencia. El cuadro granota es penúltimo en la clasificación, siendo el equipo que más goles recibe (44). Por esta razón, el atacante argentino puede prolongar su período goleador y registrar una puntuación alta.

Vinícius Jr.

En la LALIGA EA Sports, Vini Jr. suma cuatro goles en las últimas cuatro jornadas. El delantero está ofreciendo su mejor versión de la temporada, tanto en la competición nacional como en la Liga de Campeones. El Real Madrid jugará el próximo lunes contra el Getafe, cinco días después del partido contra el Benfica, donde también vio puerta.

El conjunto blanco está eliminado de la Copa del Rey y Álvaro Arbeloa no dispone de Kylian Mbappé, que arrastra una lesión en la rodilla. Con el máximo goleador de LaLiga fuera del césped, el brasileño destaca como la mayor amenaza de ataque en la formación merengue.