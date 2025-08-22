Jornada 2 de LaLiga EA Sports 2025/26: partidos hoy, horarios y dónde ver por TV, online y en directo

LaLiga EA Sports 2025-26 sigue adelante del 22 al 25 de agosto con la disputa de la segunda de sus 38 jornadas, en la que los 20 equipos involucrados buscarán seguir avanzando hacia sus respectivos objetivos

La jornada 2 de LaLiga EA Sports, que arranca hoy viernes con el partido entre Real Betis y Deportivo Alavés, se extenderá hasta el próximo lunes 25 con la disputa del Sevilla-Getafe a las 21:30 horas (CET).

El duelo entre verdiblancos y babazorros será el único partido que se dispute hoy viernes 22 de agosto. Como es habitual, el grueso de los encuentros tendrá lugar a lo largo del fin de semana, con el Barça saliendo a escena el sábado ante el Levante y el Real Madrid haciendo lo propio el domingo ante el Real Oviedo.

¿Qué partidos se juegan hoy en la jornada 2 de LaLiga EA Sports?

Viernes 22 de agosto Real Betis - Deportivo Alavés: 21:30 horas (CET) Sábado 23 de agosto Mallorca - Celta de Vigo: 17:00 horas (CET)

Atlético de Madrid - Elche: 19:30 horas (CET)

Levante - FC Barcelona: 21:30 horas (CET) Domingo 24 de agosto Osasuna - Valencia: 17:00 horas (CET)

Real Sociedad - Espanyol: 19:30 horas (CET)

Villarreal - Girona: 19:30 horas (CET)

Real Oviedo - Real Madrid: 21:30 horas (CET) Lunes 25 de agosto Athletic Club - Rayo Vallecano: 19:30 horas (CET)

Sevilla - Getafe: 21:30 horas (CET)

¿Qué partido de la jornada 2 de LaLiga se podrá ver gratis por TV y online?

De los 10 partidos que conforman cada una de las 38 jornadas ligueras, uno de ellos se podrá ver gratis por TV y online. En la jornada 2 será el Real Sociedad-Espanyol del domingo 24 de agosto, que se emitirá a través de DAZN App gratis.

¿Dónde ver por TV y online los partidos de LaLiga EA Sports?

En España, todos los partidos de las 38 jornadas que componen LaLiga EA Sports 2025/26 se podrán ver por TV y online a través de Movistar + y DAZN, plataformas que comparten los derechos de la competición.

Estos son los canales que emitirán los diferentes partidos de la segunda jornada de LaLiga EA Sports 2025/26:

Viernes 22 de agosto Real Betis - Deportivo Alavés: M+ LaLiga TV (M54, O110) Sábado 23 de agosto Mallorca - Celta de Vigo: M+ LaLiga TV (M54, O110)

Atlético de Madrid - Elche: DAZN LaLiga (M55, O113)

Levante - FC Barcelona: M+ LaLiga TV (M54, O110) Domingo 24 de agosto Osasuna - Valencia: DAZN LaLiga (M55, O113)

Real Sociedad - Espanyol: DAZN App Gratis, M+ LaLiga TV (M54, O110)

Villarreal - Girona: DAZN LaLiga 2 (M58, O114)

Real Oviedo - Real Madrid: DAZN LaLiga (M55, O113) Lunes 25 de agosto Athletic Club - Rayo Vallecano: M+ LaLiga TV (M54, O110)

Sevilla - Getafe: DAZN LaLiga (M55, O113)

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en las 38 jornadas que componen LaLiga EA Sports a través de nuestras narraciones en directo, así como crónicas y las mejores declaraciones de los protagonistas.