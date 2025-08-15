Jornada 1 de LaLiga EA Sports 2025/26: partidos hoy, horarios y dónde ver por TV, online y en directo

LaLiga EA Sports abre el telón de la presente temporada con la disputa de la primera jornada, en la que los 20 equipos involucrados intentarán empezar con buen pie para avanzar en firme en busca de sus respectivos objetivos.

Los encargados de inaugurar el curso serán Girona y Rayo Vallecano, que se citan en Montilivi a partir de las 19:00 horas (CET) de este viernes 15 de agosto. No serán los únicos en salir a escena a lo largo del día, pues Villarreal y Oviedo salen a escena a las 21:30 horas (CET).

El sábado se disputarán un total de tres partidos, siendo la difícil visita del FC Barcelona a Son Moix el más atractivo de ellos. Mismo número de encuentros se celebrarán el domingo, destacando el estreno del Espanyol ante uno de los grandes aspirantes al título, el Atlético de Madrid.

La jornada inaugural cerrará de forma excepcional el próximo martes con la disputa del Real Madrid - Osasuna, partido que se movió en el calendario para que los blancos tuviesen más tiempo para prepararse después de su participación en el Mundial de Clubes, dónde alcanzaron las semifinales.

¿Qué partidos se juegan en la jornada 1 de LaLiga EA Sports?

15/08. Girona - Rayo Vallecano: 19:00 horas (CET)

15/08. Villarreal - Real Oviedo: 21:30 horas (CET)

16/08. Mallorca - FC Barcelona: 19:30 horas (CET)

16/08. Deportivo Alavés - Levante: 21:30 horas (CET)

16/08. Valencia - Real Sociedad: 21:30 horas (CET)

17/08. Celta de Vigo - Getafe: 17:00 horas (CET)

17/08. Athletic Club - Sevilla: 19:30 horas (CET)

17/08: Espanyol - Atlético de Madrid: 21:30 horas (CET)

18/08. Elche - Real Betis: 21:30 horas (CET)

19/08. Real Madrid - Osasuna: 21:00 horas (CET)

¿Qué partido de la jornada 1 de LaLiga se podrá ver gratis por TV y online?

De los 10 partidos que conforman cada una de las 38 jornadas ligueras, uno de ellos se podrá ver gratis por TV y online. En la jornada 1 será el Deportivo Alavés - Levante del sábado 16 de agosto, que se emitirá a través de DAZN App gratis.

¿Dónde ver por TV y online los partidos de LaLiga EA Sports?

En España, todos los partidos de las 38 jornadas que componen LaLiga EA Sports 2025/26 se podrán ver por TV y online a través de Movistar + y DAZN, plataformas que comparten los derechos de la competición.

Estos son los canales que emitirán los diferentes partidos de la primera jornada de LaLiga EA Sports 2025/26:

15/08. Girona - Rayo Vallecano: M+ LaLiga TV (M54, O110)

15/08. Villarreal - Real Oviedo: DAZN LaLiga (M55, O113)

16/08. Mallorca - FC Barcelona: M+ LaLiga TV (M54, O110)

16/08. Deportivo Alavés - Levante: DAZN App Gratis, DAZN LaLiga (M55, O113)

16/08. Valencia - Real Sociedad: M+ LaLiga TV2 (M57, O112)

17/08. Celta de Vigo - Getafe: DAZN LaLiga 2 (M58, O114)

17/08. Athletic Club - Sevilla: DAZN LaLiga (M55, O113)

17/08: Espanyol - Atlético de Madrid: M+LaLiga TV (M54, O110)

18/08. Elche - Real Betis: M+ LaLiga TV (M54, O110)

19/08. Real Madrid - Osasuna: DAZN LaLiga (M55, O113)

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en las 38 jornadas que componen LaLiga EA Sports a través de nuestras narraciones en directo, así como crónicas y las mejores declaraciones de los protagonistas.