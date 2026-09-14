Jonathan David mete presión a Julián

Jonathan David se estrenó como goleador con el Atlético de Madrid este domingo en la victoria de los colchoneros ante la Real Sociedad. El delantero canadiense anotó el tanto de la tranquilidad para el conjunto rojiblanco en el minuto 90 en una gran acción dentro del área.

David se había ausentado en el partido liguero anterior contra el Athletic a causa de unas pequeñas molestias físicas, pero en Anfield frente al Liverpool ya dispuso de minutos y en Anoeta aprovechó la ausencia del lesionado Julián Álvarez para ganar puntos en la carrera por la titularidad que teóricamente se disputará con el argentino.

A día de hoy, Julián Álvarez continúa de baja por una sobrecarga muscular. La 'Araña' sintió molestias durante el entrenamiento previo al partido contra la Real y finalmente no entró en la convocatoria. El club no ha informado, por ahora, de una lesión grave ni ha establecido un periodo concreto de baja. Su evolución en los próximos entrenamientos determinará cuándo podrá volver a competir.

Lo que está claro es que ha empezado la temporada con el pie cambiado después de su coqueteo con el FC Barcelona este verano y el tiempo apremia. La afición todavía no le ha perdonado sus palabras durante el último Mundial, con las que dejaba claro que su sueño era vestir de azulgrana, y tras cerrarle el club la puerta de salida él tampoco ha sabido reconducir la situación sobre el campo.

La llegada de Jonathan David, por si fuera poco, le añade algo más de presión todavía. El canadiense ha demostrado que tiene recursos para pelear de tú a tú por un puesto en el once con Julián y a Simeone le está encantando la actitud e implicación del futbolista.

Y mientras, en el horizonte, el mercado de invierno, cuando el FC Barcelona volverá a la carga por la 'Araña'. Deco sigue creyendo que Julián Álvarez es la pieza que le falta al equipo para completar el puzle de Flick y realizará una segunda intentona para ficharle.

Quizás el Atlético, si el argentino no ha despertado todavía de su letargo, recapacite sobre su actitud y se muestre mucho más cabal en unas posibles negociaciones con el equipo azulgrana después del empecinamiento de Miguel Ángel Gil Marín en la última ventana de fichajes.