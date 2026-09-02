Jonathan David, agradecido con el Atlético: "Estar aquí me hace sentir muy bien"

Jonathan David lo tiene claro. Tras un año complicado en la Juventus, el delantero canadiense aterriza en Madrid con una idea muy concreta: convertirse en un jugador importante para el Atlético y marcharse, si finalmente llega ese momento, dejando una huella positiva.

Presentado ya como una de las incorporaciones del conjunto rojiblanco, David explicó que su objetivo pasa por conquistar títulos y ganarse un recuerdo especial entre los aficionados: "Estar aquí me hace sentir muy bien, estuve cerca de venir aquí varias veces y estar aquí por fin es increíble. Veo el estadio y me doy cuenta de lo grande que es el club y, sí, es genial estar aquí", dijo a los medios del club.

Uno de los nombres propios con los que se reencontrará en el vestuario es Alexander Sorloth. Ambos ya compartieron equipo en el Gent en 2019, cuando el atacante noruego llegó cedido durante el mercado de invierno. Aquella experiencia dejó un buen recuerdo en Jonathan David, que destacó el "gran impacto" que tuvo su compañero.

"Él llegó cedido seis meses. Jugamos mucho juntos a final de temporada. Creo que tuvimos una gran conexión. Espero que podamos seguir así aquí", explicó el canadiense.

La relación entre Jonathan David y el Atlético también tiene un antecedente reciente. El delantero se enfrentó al conjunto rojiblanco durante la Liga de Campeones 2024-2025 cuando todavía pertenecía a la Juventus. Aquel encuentro disputado en el Metropolitano terminó con triunfo italiano por 1-3 y tuvo un protagonista destacado: el propio Jcanadiense, autor de dos de los goles de su equipo.

"Quiero que me recuerden como un jugador que hizo las cosas bien por el club, que era un luchador, alguien que dio todo por la camiseta, que ganó títulos aquí. Creo que si consigo esas cosas, seré muy feliz", sentenció el jugador que lucirá el dorsal número 15.

El acuerdo por Jonathan contempla una opción de compra de 25 millones de euros al término de la temporada. En el Atlético tendrá que competir por un puesto en el once con Alexander Sorloth y Julián Álvarez, dos futbolistas que ya conocen perfectamente el funcionamiento del equipo dirigido desde el banquillo rojiblanco.

Para el canadiense, vestir la camiseta del Atlético supone además cumplir una aspiración que llevaba tiempo persiguiendo. El canadiense reconoció que su llegada a Madrid se había producido después de varios intentos que no llegaron a concretarse.