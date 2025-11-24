Javier Tebas, sobre ver el fútbol pirata: "Eso es robar y están llegando las multas a las casas"

La piratería en el mundo del fútbol es un fenómeno que sigue afectando a las grandes competiciones, y LaLiga no es una excepción. A pesar de los esfuerzos por combatir la transmisión ilegal de los partidos, la piratería sigue siendo un desafío constante para el organismo. Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha sido uno de los principales defensores de la lucha contra el robo de contenido deportivo. En reiteradas ocasiones, ha señalado que este tipo de prácticas no solo afectan a los derechos económicos de la competición, sino que también perjudican a los clubes y, por ende, a los propios aficionados.

Desde que asumió la presidencia, Tebas ha dejado claro que la piratería es un problema grave que debe ser tratado con la máxima seriedad. En diversas entrevistas, ha reiterado su postura firme contra quienes se benefician de la transmisión ilegal de partidos, y ha abogado por el endurecimiento de las sanciones. En declaraciones previas, ha mencionado que LaLiga no se queda de brazos cruzados ante esta situación. “Les llega una reclamación de daños y perjuicios a LaLiga. A todos aquellos que detectamos que están pirateando, les enviamos una cantidad por daños y perjuicios, según lo que consideramos. En países como Italia ya están multando y algún día ya se pondrá aquí. Hay que tener claro que eso es robar y las cosas no se solucionan robando”, afirmó Tebas en declaraciones a Marca.

Empiezan las primeras multas

Las palabras de Tebas subrayan una visión clara: la piratería no es solo una infracción legal, sino un robo directo a los intereses de LaLiga y de los clubes que forman parte de ella. La transmisión ilegal de los partidos no solo afecta a los derechos televisivos y comerciales, sino que también desincentiva las inversiones en el fútbol, impidiendo que los clubes generen ingresos necesarios para su desarrollo y competitividad. Para Tebas, esta problemática no es una simple violación de derechos, sino una amenaza a la sostenibilidad del deporte.

En los últimos años, LaLiga ha implementado varios programas destinados a erradicar la piratería. Uno de los más conocidos es el “Anti-piratería de LaLiga”, una plataforma que monitorea y denuncia la transmisión ilegal de los partidos en internet. Este sistema utiliza tecnología avanzada de rastreo, detectando streams no autorizados en tiempo real y facilitando la eliminación de enlaces ilegales. Además, LaLiga se ha asociado con diversas plataformas y organismos para crear conciencia sobre el impacto negativo de la piratería, buscando colaborar con autoridades para llevar a cabo sanciones más efectivas.

Tebas ha destacado la importancia de educar a los aficionados sobre las consecuencias de ver partidos de manera ilegal. Para el presidente de LaLiga, la piratería es un problema cultural que va más allá de los simples números económicos. En varias ocasiones, ha apelado a la responsabilidad de los aficionados y a la necesidad de un cambio en la mentalidad colectiva, algo que considera clave para erradicar este fenómeno. "No se trata solo de un daño económico, se trata de la cultura del fútbol en este país", declaró Tebas en uno de sus discursos.

Seguir el modelo de Italia

En cuanto a las sanciones, Tebas ha sido claro en señalar que el sistema legal español aún no ha llegado al nivel de otros países en cuanto a la lucha contra la piratería. En Italia, por ejemplo, ya se imponen multas significativas a aquellos que infringen las leyes de derechos de transmisión, y Tebas ha dejado claro que esa es una práctica que tarde o temprano se implementará en España.

La propuesta de multas se está perfilando como una medida más drástica para frenar el robo de contenidos deportivos, algo que sería un paso importante para garantizar la protección de los derechos de LaLiga y sus clubes.