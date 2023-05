La rueda de prensa de Javier Tebas, en directo

Tebas : “Si no estuviera preocupado, estaría loco. Claro que estoy preocupado. El fútbol español no es racista. LaLiga ha trabajado y seguirá trabajando para erradicar los insultos racistas. Cuando sufres un golpe, tienes que intentar reponerte. No vamos a estar llorando. Trabajaremos para recuperar la reputación perdida”.

16:23

Las críticas a Vinicius

Tebas: “Yo no quería criticar a Vinicius. Me equivoqué. Puede ser que cometiera un error, pero estaba completamente centrado en luchar contra el racismo. Así lo he hecho toda mi vida. En la vida no se puede ser sectario. No pretendía criticar a Vinicius, sino explicar que estábamos haciendo muchas cosas para luchar contra el racismo. Entiendo que él desconozca cómo funciona todo, pero yo también estoy frustrado porque no hay soluciones. Necesitamos tener las competencias. Nosotros denunciamos unos insultos en un Osasuna-Madrid que él no escuchó. Estamos muy concienciados porque es un gran jugador y, como sucedía con Cristiano Ronaldo o Leo Messi, es uno de los que más insultos recibe”.