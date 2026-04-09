Javier Tebas, presidente de LaLiga, abre la puerta a jugar un partido en Marruecos: "Cuando esté terminado el estadio de Casablanca..."

Javier Tebas, presidente de LaLiga, confirmó la firme intención de trasladar partidos oficiales del campeonato español a Marruecos en un futuro próximo. El dirigente valoró, en una entrevista en la agencia marroquí MAP, la cercanía geográfica y la enorme masa social en el país vecino como los pilares fundamentales para ejecutar este movimiento estratégico. El mandatario subrayó que la ausencia de grandes complicaciones en los desplazamientos facilitó la viabilidad del proyecto.

"Es más fácil porque los problemas logísticos de viajes son mínimos", aseguró el dirigente sobre la posibilidad de cruzar el Estrecho para disputar puntos ligueros. Tebas mostró su entusiasmo con el proyecto y puso fecha simbólica a la inauguración de esta nueva etapa. "Tendremos que coger dos equipos que irnos a Casablanca al estadio nuevo cuando esté terminado a jugar un partido de liga, ¿por qué no?", sentenció durante su intervención.

EXPANSIÓN ESTRATÉGICA

La apuesta por el norte de África respondió a una estrategia de crecimiento global donde Marruecos ocupa un lugar preferente. Tebas defendió que la base de seguidores del fútbol español en la región superó incluso a la de la competición inglesa. "Nuestra expansión en la zona de Oriente Medio y el Norte de África es un factor muy importante; los datos indican que nuestra base de seguidores es quizás mayor que la de la Premier League", afirmó con rotundidad.

El presidente de la patronal destacó la conexión histórica entre ambos países como un motor para el éxito de esta iniciativa deportiva. "Siempre hubo fuertes vínculos, cercanía y gran entendimiento entre España y Marruecos en el ámbito deportivo en general, y en el fútbol en particular", explicó el mandatario. Tebas también aprovechó para elogiar el crecimiento del fútbol marroquí y sus recientes éxitos internacionales.

SANEAMIENTO ECONÓMICO

El máximo responsable de los clubes españoles contrapuso la salud financiera actual con la situación crítica que vivió el fútbol nacional hace trece años. Tebas recordó que las deudas con el Estado ascendían entonces a los 750 millones de euros, sumadas a los impagos con los futbolistas y la Seguridad Social. "En el plano financiero hoy no queda ninguna deuda; los clubes contribuyen eficazmente pagando sus impuestos y los salarios de sus jugadores con regularidad", manifestó el dirigente.

LaLiga se consolidó como la segunda potencia económica mundial del fútbol, solo por detrás de la Premier League, aunque Tebas reivindicó el liderato deportivo de España por su dominio en los títulos europeos. El presidente defendió su modelo de gestión basado en la anticipación para evitar la quiebra de las entidades. "Nuestro sistema se diferencia del modelo europeo porque se basa en el control financiero previo; nosotros determinamos de antemano lo que los clubes pueden gastar", aclaró.

IMPULSO A LAS CANTERAS

El desarrollo de las infraestructuras a través del proyecto CVC permitió una inyección de 2.000 millones de euros que transformó los estadios y ciudades deportivas de los clubes. Tebas detalló que el 75 por ciento de estos fondos se destinó exclusivamente a la mejora de instalaciones y tecnología. "Estamos viendo ya los efectos positivos de este proyecto con cifras récord de asistencia y de ingresos comerciales", señaló el mandatario.

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Este rigor económico impulsó indirectamente el crecimiento del talento joven en los equipos de Primera División. La imposibilidad de operar con pérdidas constantes obligó a las directivas a potenciar sus centros de formación para nutrir a las plantillas con futbolistas de la casa. "Cerca del 20 por ciento de los jugadores de Primera División son graduados de los centros de formación", concluyó Tebas para certificar el éxito del modelo formativo español.