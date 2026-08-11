Javier Tebas desvela por qué se hizo del Real Madrid y no del Barça: "Nos dividimos, uno con cada equipo"

Javier Tebas es el actual presidente de LaLiga desde el 2013, pero también tuvo una época en la que disfrutaba del fútbol de una manera muy diferente. En una entrevista con 'The Far Behind', el formato de entrevistas de World Football Submit para descubrir al hincha que se esconde detrás de los grandes ejecutivos de la industria del fútbol, habla abiertamente de su afición por el Real Madrid, su paso como presidente de la SD Huesca y de una anécdota con Cristiano Ronaldo.

De casa de su abuelo le vino la pasión por el Real Madrid. Una elección bastante aleatoria ya que su hermano se hizo del Barça y él del eterno rival, el Real Madrid. “Nos dividimos, uno con el Barça y otro con el Madrid, y ya nos entró cierta pasión por el fútbol", reconoce. Ya en quinto de Primaria fue cuando descubrió realmente esa vocación de mando para hacer y deshacer equipos. “Ahí éramos todos casi presidentes, pero siempre tiene que haber alguien que tire y lidere estas cosas.”, destaca.

Javier Tebas, actual presidente de LaLiga / Chema Moya | EFE

Años después viviría el momento más feliz de toda su vida futbolística, según él mismo, como presidente de la SD Huesca. La insistencia tuvo premio y tras cuatro años sin conseguir el deseado ascenso, un año lo consiguieron: “Aquello fue, para mí, un momento que nunca me olvidaré, el más importante que he vivido en el fútbol”. El apoyo de su hijo mayor en los partidos que jugaban como locales fue indispensable para un Javier Tebas que sufría el fútbol como el que más: “Venía y sufría conmigo todos los partidos". Siempre se ha mostrado muy arraigado a la entidad oscense y admite que es el club por el que peor lo pasa: “El que realmente me hace sufrir mucho es la SD Huesca, que es el equipo de mi ciudad, de pertenencia, del que he sido presidente durante muchos años".

Anécdota peculiar con Cristiano y Georgina

Desde que cogiera las riendas de LaLiga en 2013 ha coincidido con jugadores de talla mundial y leyendas del fútbol español. De esta manera, también ha podido conocer el lado más humano de jugadores a los que admira, como es el caso de Cristiano Ronaldo. Un futbolista que Tebas define como alguien "más humano de lo que aparenta" y alaba el "amor a sus hijos que es digno de admirar". Además el mandatario nacido en San José (Costa Rica) explica que hace poco coincidió con el astro portugués y su pareja Georgina Rodríguez y descubrieron que Georgina había trabajado en un restaurante en el que Tebas tenía costumbre de parar con sus hijos. Una escena que, precisamente, acabó en la serie de Georgina.

Javier Tebas habla con Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en una escena del documental de 'Soy Georgina' / Netflix

Para cerrar la entrevista, Tebas expone su compromiso para recordar cómo se vivía el fútbol hace 20 o 25 años, con campañas, formación y educación dirigidas a los aficionados. Y ser duros "con la violencia en los estadios, porque es lo que garantiza que el fútbol siga siendo un plan familiar.”

Javier Tebas será uno de los más de 150 ponentes que tomarán la palabra en WFS Madrid los días 15 y 16 de septiembre en La Nave, en la edición que marca el décimo aniversario de World Football Summit.