Javier Clemente se ofrece al Valladolid: "Hubiera ido"

Javier Clemente es de esos entrenadores que siempre deja titulares. Mordaz, sin pelos en la lengua, el técnico de Barakaldo no piensa en retirarse y considera que habría aceptado con los ojos cerrados una propuesta del Real Valladolid, equipo que ja dirigió a finales de la temporada 2009-10 con el descenso a Segunda como desenlace.

"Me dio pena que no me llamaran"

Con un sentimiento especial por Pucela y la entidad blanquivioleta, el vasco repasó sus meses a orillas del Pisuerga en una entrevista concedida a 'Radio Marca'. "Estuve muy bien en Valladolid. Fue una pena que nos faltara un punto para salvarnos y que el Barça se jugara LaLiga contra nosotros. El Pucela ahora está con una racha de resultados mala, no sé si es mucho cambio o es que no pueden más", apuntó el veterano entrenador.

El Valladolid escogió a Álvaro Rubio como relevo de Cocca, en el que será el tercer preparador esta temporada en Zorrilla. Clemente confesó que le habría gustado que le ofrecieran el cargo y, sin duda, habría aceptado. "Le deseo toda la suerte del mundo a Álvaro, que es un muy buen chaval. Ojalá triunfe en su casa. Me ha dado pena que no me hubieran llamado este año, porque hubiera ido", espetó.

La gestión de Ronaldo

En cuanto a la gestión del brasileño Ronaldo, propietario del club, el de Barakaldo no quiso mojarse, aunque sospecha que la intención del exfutbolista es la de hacer negocio con la entidad: "Desde fuera no sé cómo están las tripas. No sé si es el dueño, el presidente, o qué coño (sic) es, pero cuando Ronaldo compra el Valladolid lo hace como negocio e inversión, para venderlo".