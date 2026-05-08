Jan Virgili y Víctor Muñoz: lo que hay que tener en cuenta de las dos revelaciones de LaLiga

Quedan cuatro jornadas para que termine LaLiga y nadie pone en tela de juicio que dos de las revelaciones de esta edición del campeonato español tienen pasado blaugrana. Curiosamente, los dos son extremos, pero aunque comparten posición, no tienen nada que ver. Hablamos de Víctor Muñoz y Jan Virgili, piezas clave en Osasuna y Mallorca, respectivamente, que apuntan a protagonizar un verano bastante movido.

Uno castiga a la espalda, con la velocidad y la potencia como grandes aliados; el otro interpreta mejor los espacios, se asocia más y aparece por dentro. Dos formas muy distintas de atacar desde la banda que analizamos en profundidad en este artículo.

Víctor Muñoz es un futbolista de aceleración, metros y ruptura. Su fútbol crece cuando el partido se abre, cuando hay espacio para correr y cuando puede atacar la espalda del lateral y/o del central. Es un jugador que amenaza mejor en transición, capaz de convertir una recuperación en una ocasión clara y que se siente cómodo atacando zonas libres.

Rayo Vallecano - Osasuna | El gol de Víctor Muñoz / LALIGA

Su perfil es el de un extremo que estira, profundiza, desborda y castiga como un verdadero martillo cuando el rival concede metros a su espalda. Una bendición para equipos que juegan al contraataque o que buscan cerrar del todo un partido con el rival volcado al ataque. Una carrera suya puede cambiar un encuentro.

Jan Virgili, en cambio, pertenece a otra familia de extremos. Es más de recibir al pie, atraer rivales, encarar y generar superioridades con su talento, no tanto por potencia. Es un extremo que sabe vivir en espacios reducidos y crear peligro ante defensas embotelladas.

RCD Mallorca - Rayo Vallecano I El gol de Jan Virgili / LALIGA

Su valor no está tanto en buscar carreras largas como en crear ventajas donde apenas hay espacio o tiempo para pensar. Virgili puede ser útil cuando el rival defiende en bloque bajo y el partido se atasca. Es ese perfil capaz de inventar desde el uno contra uno, ya sea sacando centros al área, disparando tras un recorte o filtrando el último pase.

La diferencia entre ambos es notable. Víctor Muñoz es más de sacar partido a su físico; Virgili, más de inventar. El primero puede ser más dañino en partidos de ida y vuelta. El segundo encaja mejor en escenarios cerrados, donde el talento en pocos metros pesa más que la velocidad al espacio, y puede potenciar a un nueve rematador. ¿Y qué dicen los datos?

Los números

Virgili ha marcado dos goles y ha repartido cuatro asistencias en 27 partidos de Liga. Además, según 'Sofascore', ha creado siete ocasiones claras de gol, reparte casi un pase clave por duelo, dispara una vez por partido (0,6 entre los tres palos) y completa 1,6 regates por encuentro. En defensa, recupera 2,3 balones por partido, gana 3,5 duelos e intercepta 0,2 balones.

Virgili, presionado por Rafa Marín y Pau Navarro. / Andreu Esteban

En el caso de Víctor Muñoz, en su contador brillan cinco goles y dos asistencias. El extremo rojillo solo ha creado dos ocasiones claras de gol y sirve 0,8 pases clave por duelo. De primeras, se puede ver que es un futbolista menos creativo que Virgili, pero con más pegada: tiene más gol y dispara más (2,3 veces por encuentro, 0,9 a puerta). También registra más regates exitosos por duelo (2,2), aunque son de otro tipo, como ya se ha señalado: más basados en la potencia.

El delantero de Osasuna, Victor Muñoz, protege el balón ante el delantero brasileño del Betis, Antony, durante el encuentro correspondiente a la jornada 7 de Laliga EA Sports que disputaron Betis y Osasuna en el estadio de La Cartuja / Julio Munoz / EFE

En valores defensivos, recupera casi tres balones por partido, suma 0,3 intercepciones y gana casi cinco duelos, sacando más provecho a su físico, un tanto más exuberante que el de Virgili. Eso sí, pierde más balones: 13,7 frente a 9,9. Sea como fuere, ambos han cuajado una gran temporada. En el caso de Virgili, consagrándose en Primera. En el de Víctor Muñoz, llegando incluso a la selección, donde podría tener opciones de Mundial.

¿Listos para la Selección?

En este debate aparece inevitablemente Nico Williams, porque hoy es el favorito de Luis de la Fuente para la banda izquierda. El jugador del Athletic Club es un futbolista de máxima confianza para el entrenador de Haro, capaz de abrir el campo, recibir pegado a la banda y generar peligro desde sus botas. El seleccionador español ya ha dejado claro públicamente que lo esperará y que cuenta con él si está bien.

Pero Víctor Muñoz lo hizo bien durante su ausencia, estrenándose como goleador en los últimos amistosos de la Roja y evidenciando que quiere formar parte de la lista de De la Fuente. En este sentido, Virgili es más “Nico” que Víctor, aunque De la Fuente lo ve todavía más verde, lógicamente. Sin embargo, teniendo en cuenta que para el seleccionador uno de los roles específicos es el de extremo capaz de hacer daño en espacios reducidos, puede tener mucho futuro en la Roja antes de lo que parece.

Víctor Muñoz celebra su gol a Serbia con la selección española. / Andreu Esteban / Efe

Volviendo a Víctor, el hecho de que no sea tan parecido a Nico podría abrirle una puerta para este Mundial, aunque Nico Williams forme parte de la expedición. Son perfiles distintos y eso, en una lista mundialista, importa mucho. Los campeonatos cortos se deciden muchas veces por perfiles específicos. Un extremo que entra en el minuto 70 y gana dos duelos puede cambiar un partido.

Nico, salvo sorpresa, estará. Lleva tiempo cuidándose de su pubalgia. La pregunta es si De la Fuente piensa en alguien más aparte del bilbaíno. Virgili no parece estar aún en la pelea, pero Víctor Muñoz será una incógnita hasta el final.