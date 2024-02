Jagoba Arrasate, contra su bestia negra

Hay temporadas y temporadas. El año pasado, Osasuna alcanzó su mejor posición desde que volviera por última vez a Primera División y acabó clasificándose para jugar Conference League contra todo pronóstico. Los 'rojillos' destacaron como una de las novedades de LaLiga y acabaron disputando también la final de Copa ante el Madrid. Finalmente, pese a que perdieron, dejaron patente su sello de identidad.

Un proyecto que mira más allá del 'cortoplacismo' y que aboga por dar protagonismo a la comunión entre afición y jugadores. En la presente campaña y pese a no haber obtenido el resultado y rendimiento esperado, Jagoba Arrasate y sus pupilos buscarán esta jornada volver a sumar de tres. Un empate ante Sevilla, derrota ante Barcelona y el desastre ante el Celta de Vigo han reactivado la urgencia de no desconectarse para entrar en una dinámica peligrosa.

Para ello, tendrán que hacer frente a la que es la 'bestia negra' del técnico de Osasuna. Y es que todavía no ha sido capaz de ganar a Imanol Alguacil en los once partidos en los que se han enfrentado. Por su parte, el cuadro 'txuri-urdin' viene de encadenar tres 0-0 consecutivos entre Liga y Copa, por lo que también necesitarán mostrar su mejor versión si no quieren dejar ir el tren de Europa.

Para encontrar la última victoria en competición doméstica de los 'donostiarras' hay que remontarse al partido ante el Celta (0-1); mientras que Osasuna hizo lo propio, en casa ante el Getafe (3-2), hace tres jornadas. Será interesante ver cómo dos de los entrenadores de moda del panorama nacional luchan por aspiraciones diferentes, pero igual de importantes para recuperar la confianza.

Altas y bajas: la Real se refuerza, Osasuna se debilita

En este mercado invernal ha habido un factor diferencial que ha dejado entrever las preferencias de cada elenco. En el caso del conjunto navarro no ha realizado ninguna incorporación y ha tramitado cuatro salidas: dos cesiones (Nacho Vidal y Diego Moreno) y dos traspasos ('Chimy' Ávila y Darko Brasanak). Los de Alguacil, en cambio, han apostado por dos incorporaciones en detrimento de la salida de Jon Karrikaburu y Mohamed-Ali Cho. Tanto la cesión de Javi Galán como Becker le aportan dos perfiles diferentes a un equipo que sigue vivo en todas las competiciones y necesita fondo de armario.

"No me perdonaría acabar mal"

"Hay cosas que te hacen seguir con esa energía y sin pensar demasiado en el futuro. Esto es muy bonito y no me perdonaría terminar mal o estirar el chicle. Pensamos en ganar el próximo partido, luego ya veremos", eran las declaraciones de Arrasate tras recibir el Premio Antonin del Año 2023 de 'Revista Panenka'. Por lo que queda claro que el 'carpe diem' está más que entonado en Pamplona. Mañana se podrá disfrutar de una fiesta del fútbol y de dos tipos con propuestas que dan gusto.