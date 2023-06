Iturralde González: "Se ha hecho una barbaridad quitando la roja a Vinícius"

El ex árbitro afirma que ni el VAR ni el Comité de Competición estuvieron a la altura de las circunstancias Para el vasco los árbitros están perdiendo personalidad por miedo a perder su trabajo

El ex árbitro Eduardo Jesús Iturralde González ha hecho balance de la temporada 2022-2023, que terminó el pasado fin de semana con la disputa de la última jornada de liga. En una entrevista en El Confidencial, Iturralde, que tiene actualmente el récor de pitar más partidos en primera división al mantenerse en la élite durante 17 temporadas, afirma que esta ha sido una de las peores temporadas en lo que a arbitraje se refiere porque los colegiados ya no tienen tanta personalidad en comparación a cuando el arbitraba.

Para el vasco antes se interactuaba más con el Comité Técnico de Árbitros (CTA), pero ahora ya no se cuestionan tanto sus decisiones por miedo a perder su trabajo. "En mi época había más debate. Si te descendían, no tenías miedo a perder dinero porque cobrábamos 20.000 euros al año. Tenías tu trabajo al margen del arbitraje. Ahora no. Creo que los árbitros tienen miedo a perder el nivel adquisitivo. Al ganar 300.000 euros, han perdido esa personalidad. Hay miedo al descenso, a perder el estatus y no se quieren meter en problemas. Son árbitros más conservadores. Se busca que todos los árbitros sean iguales y el árbitro tiene que tener su personalidad y la tiene que desarrollar."

Sobre lo sucedido en Mestalla hace unas semanas durante el transcurso del Valencia - Real Madrid con Vinicius y Hugo Duro, Iturralde lo tiene muy claro: "Ha sido una gran cagada del VAR. Muy mal usado. Pero también del Comité de Competición, que ahora puede entrar de oficio. La agresión a Vinicius existe y habría que haber sancionado también a Hugo Duro. Se ha hecho una barbaridad quitando la roja a Vinicius. Lo que ha hecho Competición es una aberración jurídica al quitar la roja a un agresor. Han sido blandos, miedosos y les ha podido la presión mediática. Ha querido quedar bien con un club y ha quedado mal con el fútbol. Teniendo las imágenes, hay que entrar de oficio. Esto es muy grave y creo que los árbitros deberían haber salido a protestar para decir que no estaban de acuerdo con que se quite una roja."

Para el ex árbitro vasco el problema con el brasileño no está en los árbitros sino en aquellos que hacen los gritos racistas y ve muy peligroso que se utilicen medios de comunicación como Real Madrid TV para señalar a aquellos colegiados que se equivocan pitando al club blanco remarcando sus errores y no en cambio sus aciertos.

Sobre la cuestión del videoarbitraje, Iturralde González considera que este llegó para resolver acciones puntuales y no se está haciendo un uso correcto de la herramienta porque está entrando en jugadas que el árbitro de campo debería solucionar por si mismo. "Una máquina no puede testar los problemas en jugadas de interpretación. Hay manos que son grises. Para unos, se hacen grandes y, para otros, igual no. Todas las jugadas en el fútbol no son blancas y negras. Es imposible que todas las jugadas sean iguales."

Por último el ex árbitro vasco se muestra muy preocupado por la disputa de poder entre clubes, liga y federación por la estructura arbitral y por el Caso Negreira.

Sobre la lucha de poder que tienen los estamentos mencionados anteriormente, Iturralde comenta que no están proponiendo nada para mejorar el arbitraje y lo único que quieren los clubes y la liga es controlar las designaciones arbitrales quitándole poder a la Federación.

En referencia al Caso Negreira o como el piensa que se debería denominar, "Caso Barcelona-Negreira", considera que el ex presidente del CTA y el Barça han hecho mucho daño porque unos han pagado y otros han cobrado por beneficio mutuo y que éticamente es lo peor que le ha podido pasar al arbitraje. Aún así, Iturralde cree en la inocencia de los árbitros: "Pongo las manos en el fuego por todos los árbitros. Ese dinero ha ido a un sitio y ha vuelto a otro. Pero no a los árbitros. Lo que se ha hecho es tirar abajo toda la reputación arbitral."