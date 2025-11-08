Iturralde González, exárbitro de 58 años, sobre sus charlas 'secretas' con Ronaldinho o Messi: "Marca en el Bernabéu y me dice..."

Uno de los árbitros más icónicos de los últimos tiempos en Primera División es Eduardo Iturralde González, mejor conocido por sus dos apellidos durante su etapa como profesional, entre 1995 y 2012, y por su diminutivo, 'Itu', ahora que está en los medios de comunicación.

El colegiado vasco destacaba por una actitud muy dialogante con los futbolistas, intentando ganarse su confianza y respeto poniéndose al mismo lugar e intentando impartir justicia equitativamente. Sin embargo, esa misma actitud es la que muchas veces le sirvió para llevarse algún que otro comentario o mirada de los mejores jugadores del mundo.

Iturralde González, en Carrusel de la Cadena SER / SPORT.es

Así lo revelaba en una charla con el pódcast 'La otra grada' de Feeberse, donde también rechazo la idea del cobro de dinero de parte del FC Barcelona por el caso Negreira, el 'tema Vinícius' o el estado del arbitraje en España.

Una de las anécdotas que recupera es de la recordada victoria del Barça en el feudo madridista por 3 a 0 en la que el público se levantó para reconocer al astro brasileño azulgrana: "Hay un gol de Ronaldinho que mete en el Bernabéu, cuando la gente empieza a aplaudir. Yo me pongo cerca y le digo 'venga, vete para el medio', y me contesta, 'qué, te ha gustado, eh'", revela, demostrando la actitud con la que se tomaba 'Ronnie' el fútbol.

Ronaldinho sentenció al Real Madrid en el Bernabéu en 2005. / SPORT

Sin embargo, no es la única que tiene con jugadores del Barça. Concretamente, tiene una con Leo Messi, aunque en esta ocasión no fue el futbolista el que le vaciló, sino que más bien debió de pensar en que el colegiado era un poco 'friki' en "un gol de estos que mete driblando a no sé a cuántos". 'Itu' intentó bromear con el argentino, pero este no estaba en la misma onda: "Le miro y l digo, 'oye, no te me vengas arriba que de esos he metido yo muchos'. Y se me quedó mirando como diciendo, 'pero... ¿este es gilipollas?'", recuerda entre risas.

Pero no solo los azulgranas tienen anécdotas con el árbitro que ahora colabora con el 'Carrusel Deportivo' de la Cadena SER. Aquel Real Madrid de principios de siglo también tuvo alguna que otra con Iturralde: "Guti me sale una vez en el minuto 90 y me dice, '¿cuánto vas a dar?'. Le digo que tres minutos y responde, 'no me jodas, que yo acabo de salir'", recuerda con cariño.

Años antes tuvo una historia con el hijo del que fuera presidente blanco entre 1995 y el 2000, Lorenzo Sanz, el exjugador Fernando Sanz, que estuvo en el Madrid entre 1999 y 2006. Lejos de contonearse por ser 'hijo de', mostró una actitud muy amable con el árbitro: "El mundo del fútbol también tiene estas cosas de solidaridad", empieza.

Guti con el Real Madrid. / ·

"En el Bernabéu, no sé por qué, pero a mí me silvaban ya desde que salía. En una de estas se me acerca Fernando y me dice, 'Itu, tranquilo eh, que yo soy el hijo del presidente y a mí me silban más que a ti", rememora agradecido. En un mundo de fama y focos mediáticos, "que un futbolista te diga eso ahí en el estadio, pues son cosas que son agradables". Más tarde, revela, terminaron haciendo amistad lejos del césped.

Estas son el tipo de cosas que suelen quedar en el campo, entre jugadores y colegiados, pero que cuando uno de los dos lados se anima a explicarlas demuestran cómo esas estrellas que parecen tan inalcanzables por televisión, en muchas ocasiones, suelen ser personas como cualquier otra.