Isaac Fouto rompe una lanza a favor de los árbitros: "A alguno se le ha atragantado el croissant cuando ha visto el anuncio de la UEFA"

En España el fútbol es casi una religión y el sentimiento de pertenencia al club de los amores de cada uno provoca que algunas decisiones arbitrales se lleven al terreno personal. La consideración que tienen los aficionados de LaLiga respecto al colectivo arbitral está siempre en entredicho y nadie acostumbra a estar a favor de reconocer la calidad de los colegiados españoles.

Para darse cuenta tan solo hace falta darse un paseo por X durante un partido de la Primera División para constatar que no gozan de las mejores opiniones. Tampoco ayudan según qué errores en jugadas manifiestas que en ocasiones ni el VAR es capaz de corregir correctamente o no puede entrar a valorar.

Los jugadores del Barça protestan al árbitro una acción del clásico ante el Real Madrid, en el Bernabéu. / Valentí Enrich

El claro ejemplo es el 'penaltito' señalado contra el Espanyol el último fin de semana o las manos arbitradas en contra del portero del Oviedo, Aarón Escandell, en el partido en el Camp Nou cuando cogió el balón claramente dentro del área, así como tantas otras a lo largo de la temporada.

No obstante, los árbitros han encontrado un aliado en los medios: el periodista Isaac Fouto, colaborador habitual en la Cadena COPE que no duda en hablar bien sobre los jueces de campo. En esta ocasión, aprovechó la no designación de colegiados españoles para las competiciones europeas de la semana pasada para romper una lanza a favor suyo. "Hay semanas que no te designan y hay otras que lo hacen mucho", arrancaba su defensa en antena y denunciaba la crítica ácida y habitual de Real Madrid TV y el resto de medios afines al club blanco.

Gil Manzano durante el Real Sociedad - Barça, con Hansi Flick y Lamine Yamal mirándole de fondo / Dani Barbeito

Pese al viento y la marea, reivindicaba el anuncio de la UEFA respecto a los tres árbitros seleccionados para impartir justicia en la última jornada de la fase liga de la Champions del miércoles: "Esta mañana a alguno se le ha atragantado el croissant cuando ha visto el anuncio de la UEFA", comentaba durante el programa nocturno deportivo de la COPE.

En concreto, son los colegiados Jesús Gil (Manzano), José María Sánchez (Martínez) y Alejandro Hernández (Hernández), que actuarán en el Eintracht Frankfurt-Tottenham, el Mónaco-Juventus y el Manchester City-Galatasaray, respectivamente.

"Hay que recordar que, de los 18 partidos, los españoles solo pueden pitar 13, porque en cinco hay equipos españoles", comentaba Fouto, que también advertía de que el máximo organismo del fútbol europeo tenía intención de programar otros tres árbitros de la liga participarían en la última jornada de la Europa League, llegando a los seis jueces en total.

"De Burgos Bengoetxea, Alberola Rojas y Martínez Munuera van a ser designados". En total, 16 jueces contando los de VAR, avanzaba el periodista y recordaba la actitud de los medios más críticos con ellos. "Es la federación que más (árbitros) lleva, esto es un dato de que mata al relato", sentencia el tema.

Sin duda, uno de los pocos que se ha atrevido a levantar la mano a favor de un colectivo que ha sufrido muchas críticas en los últimos tiempos. Tan solo basta con recordar la rueda de prensa del árbitro del colegio vasco, precisamente De Burgos Bengoetxea, que denunciaba entre lágrimas problemas incluso con su hijo en el colegio: "No hay derecho a lo que estamos pasando", apuntaba.